3 أيام متواصلة.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

مع اقتراب انتهاء العام الجاري، يتساءل الكثير عن موعد أول إجازة رسمية مقبلة، وهل توجد إجازات رسمية متبقية في2026 أم انتهت العطلات الرسمية وفقاً لأجندة مجلس الوزراء.

وينتظر العاملون في مصر بداية العام الجديد للحصول على أول عطلة رسمية بعد انتهاء مناسبات 2026، إذ يأتي عيد الميلاد المجيد في مقدمة الإجازات المنتظرة خلال يناير 2027، على أن تعلن الحكومة القرارات المنظمة لها في موعدها.

هل توجد إجازة رسمية مقبلة في2026؟

بعد انتهاء إجازة عيد القوات المسلحة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، لا يتبقى وفق جدول الإجازات الرسمية المذكور أي مناسبات أخرى خلال العام، باستثناء العطلات الأسبوعية المعتادة يومي الجمعة والسبت.

ومع اقتراب العام الجديد، يترقب الموظفون والطلاب الإعلان الرسمي عن مواعيد الإجازات، خاصة عطلة عيد الميلاد المجيد التي قد تمنحهم أول عطلة ممتدة في 2027.

موعد أول إجازة رسمية في يناير 2027

بحسب التقويم الميلادي، يوافق عيد الميلاد المجيد يوم الخميس 7 يناير 2027، ومن المقرر أن يكون أول موعد للإجازات الرسمية خلال العام الجديد، على أن يخضع تنظيم الإجازة للقرارات الرسمية الصادرة بشأن العطلات.

إجازة عيد الميلاد 2027

يحل عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير من كل عام، ويوافق في عام 2027 يوم الخميس، ليكون أول موعد منتظر ضمن جدول الإجازات الرسمية في مصر خلال العام الجديد.

ومن المتوقع أن تشمل الإجازة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة، إلى جانب الطلاب بالمدارس والجامعات، فضلا عن العاملين بالقطاع الخاص، وفقا للقرارات الرسمية والضوابط المنظمة للإجازات في كل قطاع.

وتمنح مصادفة المناسبة يوم الخميس فرصة للاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع، حيث يليها يوما الجمعة والسبت، بما يتيح للموظفين والطلاب قضاء فترة راحة متصلة.

هل يحصل الموظفون والطلاب على 3 أيام إجازة متواصلة؟

من المنتظر أن تشهد بداية يناير 2027 فرصة للحصول على 3 أيام راحة متتالية، وذلك في حال اعتماد يوم الخميس 7 يناير إجازة رسمية، حيث تتصل الإجازة بعطلتي الجمعة والسبت، ليحصل الموظفون والطلاب على عطلة تمتد لثلاثة أيام متواصلة

آخر إجازة رسمية في مصر 2026

كانت إجازة عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر آخر المناسبات المدرجة ضمن أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026، بعد أن شهد النصف الثاني من العام عددا من العطلات، من بينها ذكرى ثورة 23 يوليو والمولد النبوي الشريف.

وبانتهاء إجازات العام الجاري، تتجه الأنظار إلى أول عطلة رسمية في 2027، والتي تأتي مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في الأسبوع الأول من يناير.

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2027

يتضمن جدول العطلات الرسمية في مصر خلال عام 2027 مجموعة من المناسبات الوطنية والدينية، وتأتي أبرزها وفقا للمواعيد السنوية والتقويمين الميلادي والهجري على النحو التالي.

7 يناير: عيد الميلاد المجيد.

25 يناير: عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

عيد الفطر المبارك: وفقا للتقويم الهجري والرؤية الشرعية.

شم النسيم: وفقا للتقويم القبطي.

25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

1 مايو: عيد العمال.

وقفة عيد الأضحى المبارك وعيد الأضحى: وفقا للتقويم الهجري.

رأس السنة الهجرية: وفقا للتقويم الهجري.

30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو: ذكرى ثورة 23 يوليو.

المولد النبوي الشريف: وفقا للتقويم الهجري.

6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر.