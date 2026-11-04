القبض على أدمن صفحة لبيع المخدرات

رصدت الأجهزة الأمنية قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادي.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية)، وتبين عدم حيازته أية مواد مخدرة ، وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والإحتيال على راغبى شراء المواد المخدرة، وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





