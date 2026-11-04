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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفقدان وزن.. أسماء ابو اليزيد فى نزهة رومانسية رفقة زوجها

اسماء ابو اليزيد فى نزهة رومانسية رفقة زوجها
اسماء ابو اليزيد فى نزهة رومانسية رفقة زوجها
رنا عصمت

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، أول صور تجمعها بزوجها فى نزهة بسيطة بعد استقبالها بمولودتها «أمينة».

تفاصيل إطلالة أسماء أبو اليزيد..

ظهرت أسماء أبو اليزيد بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الأسود القصير بسيط بدون نقوش او تطريزات ، كشف عن فقدان وزنها بعد استقبال مولادتها منذ اسابيع.

ومن الناحية الجمالية، قامت برفع شعرها بتموجات ناعمة على كتفيها، واختارت مكياجا بألوان هادئة مع أحمر شفاه بدرجة واضحة، بما يتناسب مع أجواء الإطلالة المسائية.

ولاقت الصور تفاعلا من متابعيها، الذين أشادوا باختياراتها في الأزياء وجرأتها في تنسيق القطع السوداء، التي تعد من أبرز الاختيارات الكلاسيكية التي لا تغيب عن عالم الموضة .

May be an image of one or more people, beard and people smiling
May be an image of one or more people, beard and people smiling
May be an image of one or more people and people smiling

و وكتبت أسماء أبو اليزيد عبر حسابها على انستجرام: “فجأة، كبرت قلوبنا أكثر، أهلًا بكِ فى هذا العالم يا أمينة، أجمل نعمة لنا، وفصل جديد فى حياتنا، وحب لم نكن نعرف يوما أنه يمكن أن يكون بهذا الحجم”.
 

واستقبلت الفنانة أسماء أبو اليزيد مولودتها الأولى، التي اختارت لها اسم «أمينة»، لتبدأ بذلك أولى خطواتها في تجربة الأمومة، وسط أجواء من السعادة والفرحة التي شاركتها مع المقربين منها.

أسماء أبو اليزيد في مسلسل «النص 2»

يُذكر أن أسماء أبو اليزيد حققت نجاحًا خلال شهر رمضان الماضي من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «النص 2»، الذي دارت أحداثه حول عودة فريق «عبد العزيز النص» القديم للتشكيل من جديد، بهدف حماية ابنه، بينما يخوض مغامرة في عالم الجاسوسية المزدوجة لصالح مصر مع اقتراب الحرب العالمية الثانية، في إطار يجمع بين الكوميديا والمفارقات التاريخية.


 


 

تفاصيل إطلالة اسماء ابو اليزيد إطلالة اسماء ابو اليزيد اسماء ابو اليزيد اسماء ابو اليزيد فى نزهة رومانسية رفقة زوجها

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