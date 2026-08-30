أسماء أبو اليزيد تستقبل مولودتها الأولى وتختار لها اسم «أمينة»

استقبلت الفنانة أسماء أبو اليزيد مولودتها الأولى، التي اختارت لها اسم «أمينة»، لتبدأ بذلك أولى خطواتها في تجربة الأمومة، وسط أجواء من السعادة والفرحة التي شاركتها مع المقربين منها.

أسماء أبو اليزيد في مسلسل «النص 2»

يُذكر أن أسماء أبو اليزيد حققت نجاحًا خلال شهر رمضان الماضي من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «النص 2»، الذي دارت أحداثه حول عودة فريق «عبد العزيز النص» القديم للتشكيل من جديد، بهدف حماية ابنه، بينما يخوض مغامرة في عالم الجاسوسية المزدوجة لصالح مصر مع اقتراب الحرب العالمية الثانية، في إطار يجمع بين الكوميديا والمفارقات التاريخية

أبطال مسلسل «النص 2»

وشارك الفنان أحمد أمين بطولة مسلسل «النص 2» عدد من الفنانين، من بينهم أسماء أبو اليزيد، وصدقي صخر، وحمزة العيلي، وسامية الطرابلسي، وميشيل ميلاد، كما انضمت الفنانة بسمة إلى أبطال الجزء الثاني من العمل.

والمسلسل من تأليف عبد الرحمن جاويش وشريف عبد الفتاح، وإخراج حسام علي، وإنتاج شركة أروما استوديوز