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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رئيس جامعة المنصورة يشارك باجتماع الأعلى للجامعات.. توجيهات بالتوسع في التحول الرقمي والانتهاء مبكرًا من الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
همت الحسينى

شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، ورؤساء الجامعات أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة السويس.

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة السويس، برئاسة الدكتور أشرف حنيجل، رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وقدم المجلس التهنئة للدكتور أحمد عبدالمولى لتوليه منصب القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شريف العطار لتوليه منصب القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، والدكتور أشرف إمام لتوليه منصب القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمود صديق حسن لتوليه منصب القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، متمنين لسيادتهم التوفيق والسداد خلال الفترة القادمة.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة الجامعات لتعزيز دورها في دراسة القضايا والمشكلات والتحديات التي تواجه الدولة، وإجراء الدراسات والبحوث التطبيقية التي تسهم في تشخيصها واقتراح حلول وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز إسهام المنظومة التعليمية والبحثية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة الجامعات إلى الاستمرار في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتطوير البرامج الدراسية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية، بما يضمن تقديم خدمات صحية وتعليمية متميزة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الوزير الجامعات بمواصلة التوسع في تطبيق نظم الميكنة والتحول الرقمي بمختلف القطاعات الجامعية، بما يعزز كفاءة الإدارة الجامعية، ويرتقي بجودة التعليم، ويضمن الشفافية والموضوعية في عمليات التقييم والامتحانات.

وفي إطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2026/2027، وجّه الدكتور عبدالعزيز قنصوة بضرورة الانتهاء مبكرًا من جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب، والتأكد من جاهزية المنشآت والقاعات والمعامل والمدرجات، ورفع كفاءة الخدمات التعليمية والإدارية، وتوفير بيئة جامعية آمنة ومحفزة على التعلم، مع الاستعداد الكامل لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، بما يسهم في توفير عام دراسي مستقر ومنتظم وتحقيق جودة العملية التعليمية.

وشدد الدكتور عبدالعزيز قنصوة على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية داخل الجامعات، وتوفير بيئة تعليمية وعملية آمنة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدًا أهمية إجراء أعمال الصيانة الدورية للمنشآت والمرافق والتأكد من كفاءة وسائل الحماية والسلامة.

وأشاد الوزير بما تحقق من إنجازات في مجال التصنيف الدولي للجامعات، ومن بينها إدراج 6 جامعات مصرية في نتائج النسخة الأخيرة من تصنيف شنغهاي العالمي (ARWU) لعام 2026، ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم، مؤكدًا أهمية استمرار الجامعات في دعم الباحثين وزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بمكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية.

كما استعرض المجلس تقريرًا حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أغسطس، وما تضمنه من جهود للاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، والتوسع في التعاون الدولي والشراكات مع المؤسسات التعليمية المرموقة، وربط التخصصات الجامعية باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وتناول التقرير جهود تطوير منظومة الطلاب الوافدين، وتوحيد مسارات القبول، وتيسير إجراءات الالتحاق بالجامعات المصرية، إلى جانب التوسع في التسويق للتعليم العالي المصري دوليًا.

كما استعرض المجلس عددًا من الموضوعات المرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي، من بينها توقيع بروتوكولات تعاون لدعم الابتكار ورعاية النوابغ، وتطبيق نموذج الجامعات الرائدة عالميًا TIER1 في مصر، والذي يضم خمس جامعات مصرية هي: القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، بما يعكس ما تتمتع به جامعة المنصورة من مكانة متميزة ضمن منظومة التعليم العالي المصرية.

واستعرض المجلس تقرير اللجنة العليا لاختبارات القدرات بشأن الاختبارات التي أُجريت بالكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز اختبارات القدرات للعام الدراسي 2026/2027، كما تابع جهود الجامعات في تحديث خطط تطوير الأداء، بما يعزز حوكمة مؤسسات التعليم العالي ويرتقي بقدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، من بينها دراسة مقترح توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين تحالفات أقاليم الجامعات المصرية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودراسة مقترح منصة إلكترونية لتجميع جهود الجامعات في مبادرة «100 مليون شجرة»، إلى جانب مناقشة التقرير السنوي لأنشطة وفعاليات تحالف إقليم الدلتا خلال العام الجامعي 2025/2026، في إطار دعم المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».

الدقهلية جامعه المنصوره فعالبات

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