ايكار V27 ROYAL موديل 2026.. بتقنية REEV وتصميم رياضي

تأتي ايكار V27 ROYAL موديل 2026 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم المطروحة عالميًا، مع اعتماد منظومة دفع كهربائية بمدى موسع REEV تجمع بين المحركات الكهربائية ومحرك يعمل كمولد للطاقة.

أبعاد وتصميم ايكار V27 ROYAL

يبلغ طول هيكل ايكار V27 ROYAL نحو 5,045 مم، بينما يبلغ العرض نحو 1,976 مم، و1,894 مم للارتفاع، فيما تصل قاعدة العجلات إلى 2,900 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي 224 مم، بينما يصل وزن السيارة دون ركاب إلى 2,333 كجم.

ايكار V27 ROYAL

تتضمن ايكار V27 ROYAL مجموعة من التجهيزات الخارجية من بينها المصابيح الأمامية والخلفية وإضاءة النهار بتقنية LED، كما تعتمد السيارة على عجلات ألمنيوم قياس 21 بوصة في الأمام والخلف، إلى جانب مرايا خارجية يمكن ضبطها وطيها كهربائيًا، وبسقف بانورامي مزدوج.

محرك ايكار V27 ROYAL

تعمل السيارة ايكار V27 ROYAL بمحركين كهربائيين مع منظومة REEV، بينما يتولى محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر مهمة موسع المدى، ويقترن النظام بناقل حركة أوتوماتيكي بسرعة واحدة، مع اعتماد نظام دفع كلي AWD. وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 449 حصانًا، في حين يصل عزم الدوران إلى 505 نيوتن متر.

ايكار V27 ROYAL

بطارية ومدى ايكار V27 ROYAL

تحصل ايكار V27 ROYAL على بطارية بسعة 34.31 كيلوواط ساعة، وتستطيع قطع مسافة تصل إلى 150 كم بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط. ومع استخدام منظومة تمديد المدى، يرتفع إجمالي مدى القيادة إلى 995 كم.

شحن سريع يصل إلى 60 كيلوواط

تدعم السيارة ايكار V27 ROYAL الشحن بالتيار المتردد AC من خلال محول بقدرة 6.6 كيلوواط، كما تتوفر إمكانية الشحن بالتيار المستمر DC بقدرة تصل إلى 60 كيلوواط، وتحتاج البطارية إلى نحو 30 دقيقة للانتقال من مستوى شحن 20% إلى 80% عند استخدام الشحن السريع.

ايكار V27 ROYAL

أداء وتسارع ايكار V27 ROYAL

تقدم المنظومة الهجينة ذات المدى الموسع أرقامًا لافتة بالنسبة إلى سيارة بهذا الحجم، إذ يمكن لـ V27 ROYAL التسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 5.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم في الساعة.