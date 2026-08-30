مدى يقارب 500 كم.. كل ما تريد معرفته عن نيسان أريا 2026

تعد نيسان أريا من أبرز السيارات الكهربائية التي قدمتها العلامة اليابانية في الأسواق العالمية، حيث تجمع بين منظومة الدفع الكهربائي والتصميم الرياضي ضمن هيكل ينتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، وتتوفر السيارة بأكثر من خيار لمنظومة الحركة، إلى جانب مجموعة من التجهيزات التقنية وأنظمة السلامة.

أبعاد نيسان أريا

تنتمي نيسان أريا إلى فئة SUV المدمجة، ويبلغ طولها 4,645 ملليمترًا، بينما يصل عرضها إلى 1,899 ملليمترًا وارتفاعها إلى 1,661 ملليمترًا، وتمتد قاعدة العجلات إلى 2,779 ملليمترًا، في حين يتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1,960 و2,089 كيلوجرامًا.

نيسان أريا

محرك نيسان أريا بقوة 214 حصانًا

تطرح نيسان أريا بمنظومتين مختلفتين للقوة، إذ تعتمد النسخة الأولى على محرك كهربائي واحد ونظام دفع أمامي FWD، ينتج 214 حصانًا و299 نيوتن متر من عزم الدوران، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، فيما تحصل السيارة على بطارية بسعة 63 كيلوواط ساعة، ويصل مداها الكهربائي إلى 348 كيلومترًا.

محرك نيسان أريا الأعلى تجهيزًا

تأتي المنظومة الثانية بمحركين كهربائيين مع نظام دفع كلي AWD، وتصل قوتها الإجمالية إلى 389 حصانًا، بينما يبلغ عزم الدوران 599 نيوتن متر، وتحصل هذه الفئة على بطارية أكبر بسعة 87 كيلوواط ساعة، ما يرفع مدى القيادة الكهربائية إلى 488 كيلومترًا، كما يصل وزن القطر إلى 680 كيلوجرامًا.

نيسان أريا

تسارع السيارة نيسان أريا

تختلف قدرات التسارع بين نسختي أريا وفقًا لمنظومة الحركة، إذ تحتاج الفئة ذات المحرك الواحد إلى 7.2 ثانية للوصول من السكون إلى 96 كيلومترًا في الساعة، أما النسخة المزودة بمحركين ونظام دفع كلي، فتنجز المهمة خلال 4.8 ثانية.

داخلية نيسان أريا

تأتي نيسان أريا 2026 بمقصورة مزودة بفرش من جلد نابا، مع مقعد للسائق قابل للتعديل كهربائيًا ويضم الذاكرة والتدفئة والتبريد، إلى جانب مقعد أمامي للراكب يوفر التعديل الكهربائي والذاكرة والتدفئة والتبريد.

نيسان أريا

كما يأتي المقود بكسوة جلدية مع وظائف متعددة وخاصية التدفئة، بينما تعتمد السيارة على شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، تدعم البلوتوث وآبل كاربلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو اللاسلكي.

وتضم المقصورة شاشة عدادات بقياس 12.3 بوصة، مع نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD، إلى جانب نظام صوتي من Bose مكون من 10 سماعات، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق.

نيسان أريا

نيسان أريا وأنظمة الأمان

تعتمد السيارة نيسان أريا على 10 وسائد هوائية، مع المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح والتحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني.

كما تتضمن مساعد صعود المرتفعات ومثبت سرعة متكيفًا، وتحذير التصادم الأمامي والفرملة الطارئة الذاتية، إضافة إلى أنظمة تحذير الخروج من المسار والمساعدة على البقاء داخله ومراقبة المنطقة العمياء وحركة المرور الخلفية والتصادم الخلفي.