مواصفات نيسان باثفايندر 2026.. الأحدث من العائلية اليابانية | صور

تواصل علامة نيسان اليابانية حضورها في قطاع السيارات من خلال طرح باثفايندر 2026 عالميًا، في أحدث ظهور لهذه السيارة العائلية التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

وتحصل النسخة المحدثة من باثفايندر على مجموعة من التحديثات التي تستهدف التصميم الخارجي والمقصورة، مع تجهيزات تقنية إضافية، إلى جانب الحفاظ على طبيعتها كسيارة عائلية.

نيسان باثفايندر 2026

تصميم نيسان باثفايندر 2026

تعتمد نيسان باثفايندر 2026 على تصميم رياضي من فئة سيارات SUV، وتظهر في مقدمتها شبكة أمامية كبيرة باللون الأسود اللامع، إلى جانب مصابيح أمامية بتصميم حاد يمنح الواجهة مظهرًا أكثر شراسة، وتكتمل التفاصيل الخارجية مع جنوط بقياس 20 إنش، بالإضافة إلى أقطاب ثنائية مثبتة على جانبي السقف.

نيسان باثفايندر 2026

محرك نيسان باثفايندر 2026

زودت السيارة نيسان باثفايندر 2026 بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 271 حصاناً وعزم أقصى للدوران يبلغ 340 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتكون من 9 سرعات.

نيسان باثفايندر 2026

تجهيزات السيارة نيسان باثفايندر 2026

تحافظ نيسان باثفايندر على تركيزها الواضح على الاستخدام العائلي من خلال مقصورة تتكون من ثلاثة صفوف للمقاعد، وتستطيع استيعاب ما يصل إلى 8 أفراد، بينما تصل سعة مساحة التخزين إلى 2,279 لترًا، مع مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس.

نيسان باثفايندر 2026

وتحصل نيسان باثفايندر 2026 على شاشة قياس 12.3 إنش، مع خدمات Google المدمجة، إلى جانب دعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، بينما تأتي عجلة القيادة متعددة الوظائف ضمن التجهيزات التي تساعد السائق على التحكم، مع مكيف أوتوماتيكي للهواء.

وتعزز نيسان التجربة الداخلية من خلال نظام صوتي من BOSE يتكون من 12 مكبرًا، كما تتضمن التجهيزات شاحنًا لاسلكيًا للهواتف، بالإضافة إلى باقة من تقنيات الحماية تتضمن منظومة الوسائد الهوائية، وحساسات الحركة.

نيسان باثفايندر 2026

كما تأتي السيارة نيسان باثفايندر 2026 بنظام مانع الانغلاق للفرامل، نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل، بالإضافة إلى رصد المقاط العمياء، تحديد المسار، إلى جانب فرامل يد إلكترونية، قفل مركزي، بصمة تشغيل وإيقاف المحرك، مع بصمة خارجية.