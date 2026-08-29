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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتى يكتسح كريستال بالاس برباعية في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتى
مانشستر سيتى
مجدي سلامة

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس، برباعية مقابل هدف، في إطار الجولة الثانية ببطولة الدوري الإنجليزي.

وجاءت رباعية مانشستر سيتي عن طريق ايرلينج هالاند وريان شرقي بهدفين لكلا منهما في الدقائق 17، 54، 59، 84.

فيما جاء هدف كريستال بالاس عن طريق جيانلوجي دوناروما بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56.

تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، جوسكو جفارديول، نيكو أورايلي.

خط الوسط: إليوت أندرسون، ريان شرقي، مارك جيهي.

خط الهجوم: فيل فودين، أنطوان سيمينيو، إيرلينج هالاند.

مانشستر سيتي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي

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