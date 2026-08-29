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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 29 أغسطس 2026.. لا تشارك كل أسرارك

برج السرطان
برج السرطان
أسماء عبد الحفيظ

برج السرطان حظك اليوم السبت 29 أغسطس 2026، يمتد برج السرطان من 21 يونيو إلى 22 يوليو، وهو من الأبراج المائية، ويتميز مواليده بالحساسية والاهتمام بالعائلة والارتباط القوي بالأشخاص المقربين. كما يتمتع مولود السرطان بحدس قوي وقدرة على فهم مشاعر الآخرين، لكنه قد يتأثر سريعًا بالأجواء المحيطة به.

 برج السرطان حظك اليوم السبت 29 أغسطس 2026

يبدأ يومك يا مولود برج السرطان بحاجة إلى الهدوء وترتيب الأفكار، خاصة إذا كنت تحمل في ذهنك أكثر من مسؤولية في الوقت نفسه. وقد تجد نفسك تفكر في بعض الأمور القديمة التي لم تحصل على إجابة واضحة بشأنها.

حاول ألا تسمح للقلق بأن يسيطر على قراراتك، فبعض الأمور تحتاج إلى وقت حتى تتضح صورتها بالكامل. ويمنحك اليوم فرصة لإعادة ترتيب علاقتك بالعمل والأسرة والمال بطريقة أكثر توازنًا.

نصيحة برج السرطان

نصيحة اليوم لمولود برج السرطان: لا تشارك كل أسرارك وخططك مع الآخرين، وحافظ على خصوصية الأمور التي ما زالت في مرحلة التخطيط.

وعندما تواجه مشكلة، لا تتخذ قرارًا وأنت تحت تأثير القلق أو الغضب، بل امنح نفسك بعض الوقت للتفكير بهدوء.

برج السرطان حظك اليوم السبت 29 أغسطس 2026

قد تشعر اليوم بأن بعض المسؤوليات أكبر من قدرتك على التحمل، لكن تقسيم المهام إلى خطوات صغيرة سيساعدك على إنجازها دون ضغط.

وعلى المستوى العائلي، قد يكون وجودك إلى جانب أحد أفراد الأسرة مهمًا أكثر مما تتوقع، وربما تحتاج إلى الاستماع إليه وتقديم الدعم بدلًا من تقديم الحلول السريعة.

ماليًا، لا تجعل الضغوط تدفعك إلى الاقتراض أو الإنفاق العشوائي. إذا كانت لديك التزامات مالية، حاول ترتيبها وفق الأولوية.

وقد يحمل اليوم أيضًا فرصة لتسوية أمر كان يسبب لك القلق خلال الفترة الماضية.

صفات برج السرطان

يتمتع مولود برج السرطان بشخصية حنونة وعاطفية، ويحب الأسرة والاستقرار ويحرص على مساعدة الأشخاص الذين يحبهم.

كما يتميز بالوفاء والقدرة على الاحتفاظ بالأسرار، لكنه قد يكون حساسًا تجاه النقد، ويميل أحيانًا إلى التفكير الزائد في المواقف والكلمات التي يسمعها من الآخرين.

مشاهير برج السرطان

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنان المصري هاني سلامة، والفنانة المصرية غادة عبد الرازق، والممثل العالمي توم هانكس، إلى جانب عدد من الشخصيات المعروفة في مجالات الفن والإبداع.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تحتاج اليوم إلى التعامل مع بعض التفاصيل المهنية بحذر، خاصة إذا كان هناك مشروع أو مهمة تتطلب السرية وعدم مشاركة المعلومات قبل اكتمالها.

وإذا كنت تعمل ضمن فريق، فحاول أن تحافظ على علاقة جيدة مع زملائك، ولا تسمح لسوء تفاهم بسيط بأن يتحول إلى خلاف طويل.

أما إذا كنت تبحث عن فرصة عمل، فقد يكون التواصل مع شخص من معارفك أو محيطك المهني خطوة مفيدة، خاصة إذا كنت تبحث عن مجال جديد.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

عاطفيًا، قد تحتاج إلى التخلص من بعض الحساسية الزائدة في التعامل مع شريك حياتك. لا تفسر كل كلمة بطريقة سلبية، وحاول أن تسأل عن المقصود بدلًا من بناء توقعات من تلقاء نفسك.

إذا كنت مرتبطًا، فإن جلسة هادئة تجمعك بالشريك قد تساعد على حل خلاف قديم وإعادة الشعور بالاستقرار.

أما إذا كنت أعزب، فقد تظهر فرصة للتعرف إلى شخص جديد، وربما يبدأ الأمر من خلال دائرة الأصدقاء أو مناسبة عائلية.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي

اهتم اليوم براحتك النفسية بقدر اهتمامك بصحتك الجسدية. كثرة التفكير والقلق قد يجعلانك تشعر بالإرهاق حتى إذا لم تبذل مجهودًا بدنيًا كبيرًا.

احرص على النوم بشكل كافٍ، وتناول وجبات منتظمة، واشرب كمية مناسبة من المياه، وحاول الابتعاد قليلًا عن مصادر التوتر.

وإذا كان لديك عرض صحي مستمر أو متكرر، فلا تعتمد على التوقعات أو النصائح العامة، واستشر الطبيب للحصول على تقييم مناسب.

برج السرطان وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

قد تحمل الفترة المقبلة لمولود برج السرطان مرحلة من إعادة ترتيب الأولويات، خاصة فيما يتعلق بالعمل والمال والعلاقات الشخصية.

وقد تظهر فرصة مهنية تحتاج إلى الشجاعة لاتخاذ خطوة جديدة، لكن من الأفضل دراسة التفاصيل قبل الموافقة. كما قد تتحسن بعض الأوضاع المالية تدريجيًا إذا التزمت بخطة واضحة للإنفاق والادخار.

وعاطفيًا، تساعد الصراحة على التخلص من سوء الفهم، وقد تشهد العلاقات المستقرة مزيدًا من التقارب إذا تم التعامل مع الخلافات بهدوء.

وبشكل عام، تبدو المرحلة المقبلة مناسبة للسرطان لبناء مزيد من الاستقرار، بشرط ألا يسمح للقلق والحساسية الزائدة بالتأثير في قراراته.

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