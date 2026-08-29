فقد بصره فصنع الحل بنفسه| مارك يحول معاناة الدراسة إلى تطبيق تكنولوجي لخدمة المكفوفين

لم يسمح الشاب مارك مراد لفقدان البصر بأن يتحول إلى عائق أمام طموحه الدراسي؛ بل دفعته الصعوبات التي واجهها خلال رحلته التعليمية إلى خوض تجربة مختلفة في عالم التكنولوجيا، انتهت بتعلم البرمجة والعمل على تطوير تطبيق يساعد المكفوفين على التعامل بصورة أفضل مع المحتوى البصري.

معاناة شخصية داخل الفصل الدراسي

وخلال ظهوره برفقة والده المهندس مراد صدقي في برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة «ON»، استعرض «مارك» تفاصيل الرحلة التي بدأت من معاناة شخصية داخل الفصل الدراسي، قبل أن تتحول تدريجيًا إلى فكرة مشروع يسعى من خلالها إلى مساعدة آخرين يواجهون التحديات نفسها.

وقال مارك إنه خلال السنة الثالثة من المرحلة الثانوية قرر أن يعتمد على نفسه في المذاكرة قدر الإمكان، رغبة منه في تخفيف الأعباء عن والده، الذي كان يعود من عمله في نهاية اليوم مرهقًا.

الرسوم البيانية والمخططات الهندسية

لكن الدراسة كشفت أمامه تحديًا لم يكن من السهل تجاوزه بالوسائل التقليدية، خاصة في مادتي الفيزياء والكيمياء، إذ تعتمد أجزاء من المناهج على الرسوم البيانية والمخططات الهندسية التي يصعب على فاقدي البصر فهمها بالطريقة المعتادة.

برامج قراءة الشاشة المتاحة

وأوضح أن برامج قراءة الشاشة المتاحة في ذلك الوقت لم تكن تقدم له المعلومات التي يحتاج إليها، فعند وجود رسم أو مخطط؛ كانت تكتفي في كثير من الأحيان بالإشارة إلى وجود «صورة»، دون شرح التفاصيل الموجودة داخلها أو توضيح ما تعنيه.

ودفعته هذه الفجوة بين ما يحتاجه الطالب الكفيف وما تقدمه الأدوات التكنولوجية المتاحة، إلى البحث عن طريقة مختلفة، فبدأ في تعلم البرمجة بنفسه، محاولًا الوصول إلى حل يمكنه من فهم الرسومات والمخططات دون الاعتماد الكامل على الآخرين.

تطوير أداة تكنولوجية

ومع الوقت، تحولت المشكلة التي واجهها مارك في دراسته إلى دافع للابتكار، بعدما بدأ يفكر في تطوير أداة تكنولوجية لا تساعده وحده، وإنما يمكن أن يستفيد منها المكفوفون الذين يواجهون التحديات نفسها في التعليم والحياة اليومية.

وتكشف تجربة مارك كيف يمكن لتحول المشكلة الشخصية إلى فكرة ابتكارية أن يفتح الطريق أمام مشروع يحمل هدفًا إنسانيًا، خاصة عندما تصبح التكنولوجيا وسيلة لتعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل وصولهم إلى المعرفة.