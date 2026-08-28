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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الساعة 12 تصبح 11 مساءً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
عبد العزيز جمال

يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي، وسط تساؤلات متزايدة حول الموعد الرسمي لتغيير الساعة وكيفية ضبط الأجهزة والساعات المختلفة، وما إذا كان الانتقال إلى التوقيت الشتوي سيؤثر على مواعيد العمل والدراسة ووسائل النقل والرحلات.

ويأتي تغيير الساعة وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد فترة من التوقف، وحدد إطارًا زمنيًا ثابتًا لتطبيق التوقيتين خلال العام. 

وينص القانون على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، بهدف الاستفادة بصورة أكبر من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي2025

وبناءً على هذه القواعد، فإن انتهاء التوقيت الصيفي لعام 2026 سيكون بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026.

موعد التوقيت الشتوي 2026 رسميًا

يبدأ التوقيت الشتوي 2026 في مصر اعتبارًا من يوم الجمعة 30 أكتوبر، بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر.

وعند حلول منتصف الليل، وتحديدًا عند وصول الساعة إلى 12:00 صباحًا، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتصبح 11:00 مساءً، وبذلك تعود الساعة الرسمية في البلاد إلى التوقيت الشتوي.

وبالتالي، فإن الخميس 29 أكتوبر سيكون آخر أيام العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026، بينما يمثل الجمعة 30 أكتوبر أول أيام العمل بالتوقيت الشتوي.

ويعد هذا التغيير جزءًا من نظام سنوي محدد قانونًا، وليس إجراءً استثنائيًا خاصًا بعام 2026، ما لم يصدر تعديل تشريعي جديد يغير القواعد المنظمة لتطبيق التوقيت الصيفي والشتوي.

كيف يتم تغيير الساعة عند بدء التوقيت الشتوي؟

مع اقتراب موعد الانتقال إلى التوقيت الشتوي 2026، يحتاج المواطنون إلى التأكد من ضبط الساعات والأجهزة التي لا تقوم بتحديث الوقت تلقائيًا.

وتتم عملية تغيير الساعة عند منتصف الليل بتأخيرها 60 دقيقة، بحيث تتحول الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 11:00 مساءً.

أما الهواتف الذكية والأجهزة الحديثة المتصلة بالإنترنت، فتقوم غالبًا بتحديث التوقيت تلقائيًا، إلا أنه يفضل التأكد من تفعيل خاصية ضبط الوقت والتاريخ تلقائيًا، ثم مراجعة الساعة بعد التغيير للتأكد من صحة التوقيت.

كما يجب مراجعة الساعات الإلكترونية التي تعتمد على الضبط اليدوي، إلى جانب ساعات الحائط والساعات اليدوية، وكذلك الساعات الموجودة في السيارات والأجهزة المنزلية والإلكترونية التي لا تتصل بالإنترنت.

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى في مصر

ومن المهم أيضًا مراجعة المنبهات ومواعيد الاجتماعات والرحلات، خاصة بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم مواعيد مبكرة في أول أيام تطبيق التوقيت الجديد.

قانون التوقيت الصيفي 

حدد القانون رقم 24 لسنة 2023 القواعد المنظمة للعمل بالتوقيت الصيفي والشتوي في مصر، ونص على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

ويأتي تطبيق النظام في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة والاقتصاد في تشغيلها، إلى جانب الاستفادة بصورة أكبر من ساعات النهار خلال فصلي الربيع والصيف.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون في أبريل 2023، وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن إعادة تطبيق نظام التوقيت الصيفي تستهدف ترشيد الطاقة والاستفادة من زيادة ساعات النهار خلال أشهر الربيع والصيف.

وبذلك فإن تغيير الساعة في نهاية أكتوبر يمثل الموعد السنوي للانتقال إلى التوقيت الشتوي، وفقًا للقواعد التي حددها القانون.

متى بدأ التوقيت الصيفي في 2026؟

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لعام 2026 يوم الجمعة 24 أبريل، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة، واستمر العمل به خلال أشهر الربيع والصيف وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وبحسب الجدول القانوني، تنتهي الفترة الصيفية بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر، ثم يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، لتبدأ البلاد العمل بالتوقيت الشتوي يوم الجمعة 30 أكتوبر.

وتتكرر دورة تغيير الساعة سنويًا، إذ يتم تقديم الساعة في نهاية أبريل، ثم تأخيرها في نهاية أكتوبر، وفقًا للمواعيد المنصوص عليها في القانون.

لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة؟

يرتبط اختيار يوم الجمعة لتطبيق تغيير الساعة بعدة اعتبارات تنظيمية، باعتباره يوم عطلة أسبوعية في قطاعات واسعة من الدولة، وهو ما يساعد على تقليل احتمالات حدوث ارتباك مع بداية يوم العمل.

كما يمنح تطبيق التوقيت الجديد خلال العطلة الأسبوعية المواطنين والمؤسسات فرصة لضبط الساعات والمواعيد قبل استئناف العمل والدراسة بصورة طبيعية.

ويساعد ذلك كذلك المؤسسات التي تعتمد على أنظمة إلكترونية مرتبطة بالتوقيت على تحديث أنظمتها وتقليل التأثير المباشر لتغيير الساعة على الخدمات والمعاملات اليومية.

التوقيت الشتوي

ماذا يتغير بعد انتهاء التوقيت الصيفي؟

بعد بدء التوقيت الشتوي 2026 وتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، سيلاحظ المواطنون اختلافًا في مواعيد شروق وغروب الشمس وفق الساعة الرسمية.

ومع تأخير الساعة ساعة كاملة، يصبح شروق الشمس وغروبها وفق توقيت الساعة أبكر بساعة مقارنة بالتوقيت الصيفي، وهو ما ينعكس على تنظيم اليوم ومواعيد الأنشطة المختلفة.

وقد تتأثر بعض المواعيد المرتبطة بوسائل النقل والرحلات والخدمات التي تعتمد على توقيت محدد، لذلك تبرز أهمية مراجعة مواعيد السفر والطيران والقطارات والحافلات قبل موعد تغيير الساعة.

هل تتغير ساعات العمل الرسمية؟

لا يعني انتهاء التوقيت الصيفي وزيادة الاعتماد على التوقيت الشتوي 2026 زيادة أو تقليص عدد ساعات العمل الرسمية، إذ يقتصر الأمر على تغيير الساعة الرسمية المعمول بها في البلاد.

وتظل ساعات العمل المحددة قانونًا كما هي من حيث عدد الساعات، لكن بداية ونهاية يوم العمل ستكون وفق التوقيت الشتوي بعد تأخير الساعة 60 دقيقة.

وينطبق الأمر نفسه على الدراسة والخدمات والأنشطة اليومية، إذ لا يعني تغيير الساعة تلقائيًا صدور قرارات بتغيير عدد ساعات العمل أو الدراسة.

تأثير تغيير الساعة على السفر والرحلات

يعد السفر من المجالات التي تستدعي اهتمامًا خاصًا عند الانتقال بين التوقيتين، خاصة الرحلات الجوية والقطارات والحافلات، لأن الخطأ في ضبط الساعة قد يؤدي إلى تفويت موعد الرحلة أو الوصول في توقيت غير مناسب.

ولهذا ينصح المسافرون بمراجعة تذاكر السفر ومواعيد الرحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي، والتأكد من توقيت المغادرة والوصول وفق آخر البيانات الصادرة عن شركات النقل والجهات المختصة.

كما ينبغي للمسافرين الذين يعتمدون على الهواتف كمنبهات التأكد من تفعيل خاصية تحديث الوقت تلقائيًا، أو ضبط الساعة يدويًا إذا كان الجهاز لا يدعم هذه الخاصية.

التوقيت الشتوي

نصائح قبل تغيير الساعة

يمكن للمواطنين اتخاذ مجموعة من الإجراءات البسيطة لتجنب الارتباك، أبرزها ضبط الساعات اليدوية وساعات الحائط مساء الخميس المحدد، والتأكد من تفعيل خاصية ضبط الوقت تلقائيًا على الهواتف.

كما يفضل مراجعة مواعيد الرحلات والسفر، وتحديث المنبهات المرتبطة بالعمل والدراسة، ومراجعة مواعيد الاجتماعات والفعاليات، والتأكد من توقيت الساعات الموجودة في السيارات والأجهزة المنزلية.

ويستحسن كذلك مراجعة مواعيد الخدمات الإلكترونية المهمة صباح الجمعة، خاصة لمن لديهم معاملات أو التزامات تعتمد على توقيت محدد.

وبحلول الجمعة 30 أكتوبر 2026، تكون مصر قد انتقلت رسميًا إلى التوقيت الشتوي بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية الخميس 29 أكتوبر، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023.

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