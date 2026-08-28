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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة بنفسجية ساحرة .. فستان تول على البحر

رانيا منصور
رانيا منصور
آية التيجي

تصدرت إطلالة رانيا منصور اهتمام محبي الموضة والجمال، بعدما ظهرت في جلسة تصوير بإطلالة أنثوية لافتة، اعتمدت خلالها فستانًا باللون البنفسجي النابض، جمع بين التصميم الجريء والتفاصيل الناعمة، في مشهد صيفي مميز أمام البحر.

تفاصيل إطلالة رانيا منصور

اعتمدت الإطلالة على فستان بنفسجي طويل بتصميم كورسيه من الجزء العلوي، مع فتحة كتف تمنح التصميم طابعًا أنثويًا أنيقًا. وجاء الجزء الخلفي بتفاصيل من الأربطة المتقاطعة، التي أضافت لمسة عصرية وجريئة إلى الفستان.

أما الجزء السفلي، فتميزت بطبقات كثيفة من التول البنفسجي المنسدل بشكل واسع، لتمنح الفستان حجمًا واضحًا وظهورًا أقرب إلى إطلالات الأميرات وفساتين السهرة الفاخرة. 

كما امتد ذيل الفستان لمسافة كبيرة على الأرض، ليضيف مزيدًا من الفخامة إلى المشهد.

رانيا منصور

تسريحة شعر رانيا منصور

واكتملت إطلالة رانيا منصور بشعر طويل باللون البني، تركته منسدلًا خلف ظهرها، مع حركة طبيعية أظهرت خصلاته بشكل انسيابي، فيما ساهم نسيم البحر في منح التسريحة مظهرًا حيويًا وعفويًا.

كما ظهرت بإكسسوارات بسيطة وناعمة، من بينها أقراط صغيرة، وهو اختيار حافظ على تركيز الانتباه على تصميم الفستان ولونه اللافت.

رانيا منصور

إطلالة تجمع بين الفخامة والطابع الصيفي

اللافت في جلسة التصوير هو الجمع بين فخامة فستان السهرة والأجواء الصيفية المفتوحة؛ إذ ظهرت الإطلالة أمام منظر البحر والمدينة، بينما أحاطت بها طيور النورس، ما منح الصور طابعًا سينمائيًا ومميزًا.

ويعد اللون البنفسجي من أبرز عناصر الإطلالة، إذ منح الفستان حضورًا قويًا، بينما ساعد استخدام التول والطبقات المتعددة على إبراز الحركة والانسيابية في التصميم.

رانيا منصور
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