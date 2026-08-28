عمرو يوسف يعود للسباق الرمضاني بعد غياب 4 أعوام بـ«180».. دراما اجتماعية من 15 حلقة

يستعد النجم عمرو يوسف للعودة إلى المنافسة في الموسم الرمضاني المقبل، بعد غياب استمر 4 أعوام عن دراما رمضان، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «180»، في تجربة درامية مختلفة تدور في إطار اجتماعي، ومن المقرر أن يتكون العمل من 15 حلقة.

عمرو يوسف استقر بشكل نهائي على تقديم مسلسل «180» ضمن خريطة أعماله للموسم الرمضاني المقبل، حيث يجسد خلال الأحداث شخصية ضابط دفاع مدني، وتدور القصة حول هذه الشخصية وما تواجهه من مواقف وتحديات على المستويين المهني والاجتماعي، في إطار يجمع بين الجانب الإنساني والدرامي.

سبب اختيار اسم «180»

واختار صناع العمل اسم «180» للمسلسل، باعتباره رقم الاتصال السريع بالمطافئ، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بطبيعة الشخصية التي يجسدها عمرو يوسف ضمن أحداث المسلسل، إذ يقدم دور ضابط في الدفاع المدني، ومن المنتظر أن يشكل هذا العالم محورًا رئيسيًا للأحداث.

ومن المقرر أن يعتمد المسلسل على عدد من الخطوط الدرامية التي تتقاطع مع حياة الشخصية الرئيسية، مع التركيز على الجانب الاجتماعي والإنساني لشخصية ضابط الدفاع المدني، بعيدًا عن تقديم الشخصية في إطار مهني فقط.

ويأتي مسلسل «180» في 15 حلقة، في ظل اتجاه عدد كبير من الأعمال الرمضانية خلال السنوات الأخيرة إلى تقديم حكايات قصيرة ومكثفة، تتيح لصناع العمل التركيز على تطور الأحداث والشخصيات دون اللجوء إلى المط والتطويل.

وتواصل الجهة المنتجة حاليًا التحضيرات الخاصة بالمسلسل، بالتزامن مع العمل على استكمال باقي قائمة أبطال العمل، تمهيدًا لبدء مراحل التصوير خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الرمضاني.

مسلسل «180» من تأليف محمد حجاب، ويخرجه أحمد ماجد المصري، فيما يواصل صناع العمل خلال الفترة الحالية وضع اللمسات النهائية على السيناريو والتحضيرات الإنتاجية، إلى جانب التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية تخص فريق العمل والشخصيات التي يضمها المسلسل خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء التصوير والكشف عن الملامح الرئيسية للعمل.

آخر أعمال عمرو يوسف

وتأتي عودة عمرو يوسف إلى دراما رمضان بعد آخر مشاركاته الرمضانية من خلال مسلسل «الكتيبة 101»، الذي عُرض ضمن موسم رمضان، وقدم خلاله تجربة درامية تنتمي إلى الأعمال التي تتناول قصصًا وشخصيات مستوحاة من أحداث ووقائع حقيقية.

وعلى مستوى أعماله الأخيرة، كان آخر أعمال عمرو يوسف المعروضة مسلسل «الفرنساوي»، الذي عُرض عبر منصة يانجو، وحقق نجاحًا كبيرًا على المستويين النقدي والجماهيري، ليواصل الفنان تنوعه في اختيار الشخصيات والأعمال التي يقدمها خلال السنوات الأخيرة.

ومع مسلسل «180»، يعود عمرو يوسف مجددًا إلى شاشة رمضان بعد غياب أربعة أعوام، من خلال شخصية مختلفة تعتمد على الدراما الاجتماعية، في الوقت الذي يواصل فيه صناع العمل استكمال باقي التفاصيل الخاصة بالمسلسل، تمهيدًا لعرضه ضمن منافسات الموسم الرمضاني المقبل.