كفاية زيادات.. مصطفى بكري: المواطن يحتاج إلى التقاط الأنفاس بعد الأزمات

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الوضع العام في مصر لا يدعو للقلق، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المواطن المصري ينتظر أن تنعكس التحسنات والإنجازات التي تحققت على ظروفه المعيشية وحياته اليومية.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطن البسيط يتحمل أعباء كبيرة، مطالبًا بأن يشعر المواطن بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تحسن ملموس في مستوى المعيشة.

وضرب مثالًا بصاحب معاش يبلغ 4 آلاف جنيه شهريًا، بينما تصل فاتورة الكهرباء الخاصة به إلى 2500 جنيه، متسائلًا: «طب هيعيش إزاي بـ4 آلاف جنيه؟»، مشددًا على أهمية مراجعة فواتير الكهرباء والعدادات، بما يتوافق مع توجيهات الرئيس لوزير الكهرباء.

وأشار إلى أن المصريين حافظوا على تماسكهم وساندوا الدولة خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى نجاح مصر في تنفيذ مشروعات قومية وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأكد بكري أن المرحلة المقبلة تتطلب صياغة «عقد اجتماعي جديد» يضع في الاعتبار معدلات الفقر، وأوضاع الطبقة المتوسطة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تسهم في تحسين حياة المواطنين.

وشدد على ضرورة منح المواطنين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد سنوات من الضغوط، قائلًا: «لازم نعوض الناس ونوقف زيادات الأسعار علشان الناس تاخد نفسها»، داعيًا إلى طرح مبادرات تساعد الأسر على مواجهة الأعباء المعيشية والحفاظ على التماسك الاجتماعي.