أعلى مستوى في تاريخ مصر.. مصطفى بكري: الاحتياطي النقدي يتجاوز 56 مليار دولار

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى وجود إشادات بعدد من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية وبرامج الإصلاح الهيكلي.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن مرونة سعر الصرف تعد من النقاط التي حظيت بإشادة، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 56 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا المستوى يمثل أكبر احتياطي نقدي تحققه مصر في تاريخها.

وأشار إلى استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، بالتزامن مع الإشادة بمعدل الفائض الأولي والإيرادات الضريبية، باعتبارها من المؤشرات المهمة في تقييم أداء الاقتصاد المصري.

وأضاف أن الدولة تعمل على تعظيم الاستثمارات الداخلية والخارجية، من خلال دعم عدد من مصادر العملة الأجنبية، وفي مقدمتها قطاع السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات، إلى جانب إيرادات قناة السويس.