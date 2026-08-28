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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحليل دم يكشف عودة السرطان قبل ظهوره في الأشعة بـ9 أشهر .. ماذا تعرف عن الخزعة السائلة؟

تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا
تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا
آية التيجي

كشفت نتائج بحثية حديثة عن إمكانية استخدام تحليل دم بسيط للكشف عن عودة السرطان قبل ظهور علامات المرض في فحوصات الأشعة التقليدية بعدة أشهر، ما قد يمنح الأطباء فرصة للتدخل مبكرًا وتعديل خطة العلاج في الوقت المناسب.

تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا

ويعتمد الاختبار، المعروف باسم الخزعة السائلة (Liquid Biopsy)، على البحث عن أجزاء دقيقة من الحمض النووي للورم المنتشرة في الدم، والتي تُعرف باسم DNA الورم المنتشر في الدم (ctDNA).

وراجع الباحثون نتائج عشرات الدراسات والتجارب السريرية التي بحثت في استخدام ctDNA لمتابعة مرضى السرطان، ووجدوا أن هذا المؤشر الحيوي قد يساعد في اكتشاف وجود كميات صغيرة جدًا من الخلايا السرطانية المتبقية في الجسم بعد العلاج.

وأوضحت النتائج أن ارتفاع مستويات ctDNA في الدم قد يشير إلى عودة نشاط السرطان قبل أن يصبح الورم مرئيًا من خلال الفحوصات التصويرية التقليدية، وهو ما قد يسمح للأطباء بالتدخل في وقت مبكر، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي إحدى الدراسات التي شملت 130 مريضًا بسرطان الأمعاء، تمكن تحليل ctDNA من اكتشاف مؤشرات على عودة المرض قبل ما يقرب من 9 أشهر من ظهورها في فحوصات الأشعة التقليدية.

تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا

هل يمكن لتحليل الدم تحديد نجاح علاج السرطان؟

لا يقتصر دور الخزعة السائلة على اكتشاف عودة السرطان، إذ تشير النتائج إلى إمكانية استخدامها للمساعدة في تقييم مدى استجابة المريض للعلاج، بالإضافة إلى اكتشاف بعض الطفرات الجينية التي قد تساعد الأطباء في اختيار العلاج الأنسب.

وقد تساعد هذه التقنية أيضًا في تجنب إعطاء العلاج الكيميائي لبعض المرضى الذين قد لا يحتاجون إليه.

وفي إحدى التجارب الخاصة بسرطان الأمعاء، حقق المرضى الذين تم توجيه علاجهم اعتمادًا على نتائج ctDNA نتائج مشابهة للمرضى الذين تلقوا العلاج وفق الأساليب التقليدية، بينما تلقى عدد أقل منهم العلاج الكيميائي.

تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا

الخزعة السائلة ليست بديلًا كاملًا للأشعة

ورغم النتائج الواعدة، شدد الباحثون على أن تحليل ctDNA ليس اختبارًا مثاليًا لاكتشاف السرطان، إذ إن بعض أنواع الأورام تطلق كميات قليلة جدًا من الحمض النووي في مجرى الدم، وبالتالي قد يفشل الاختبار في اكتشافها.

كما لا يزال هناك تساؤل مهم حول أفضل طريقة للتعامل مع الحالات التي يكشف فيها تحليل الدم عن وجود مؤشرات للسرطان، بينما لا تظهر أي علامات للمرض في الأشعة.

وأكد الباحثون أن الاستخدام الأمثل لتحليل ctDNA وتحديد أفضل توقيت للتدخل العلاجي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات.

ونُشرت المراجعة البحثية في المجلة الطبية JAMA، حيث حذر الباحثون أيضًا من أن الحصول على نتيجة سلبية في اختبار ctDNA لا يعني بالضرورة عدم وجود تغيرات جينية مرتبطة بالسرطان داخل الورم نفسه.

تحليل دم قد يكشف عودة السرطان مبكرًا

هل تحليل الخزعة السائلة متاح حاليًا؟

أصبحت اختبارات الخزعة السائلة متاحة بالفعل في بعض الاستخدامات الطبية، إذ تُستخدم داخل هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) لبعض المرضى المصابين بسرطان الرئة المؤهلين لإجراء الاختبار، بالإضافة إلى استخدامها في اختبارات جينية محددة لبعض حالات سرطان الثدي.

ووفقًا لـNHS England، يمكن أن تساعد هذه التقنية في تسريع الوصول إلى العلاج الموجه، حيث يمكن لبعض مرضى سرطان الرئة الحصول على قرارات علاجية قبل الموعد المعتاد بنحو أسبوعين.

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