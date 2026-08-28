حسام موافي يحذر من ارتفاع الدهون الثلاثية: يجب ألا يتجاوز 150

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من مخاطر ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم، موضحًا أن زيادتها بصورة كبيرة عن المعدلات الطبيعية قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.



وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدهون الثلاثية مادة موجودة في الدم، مشيرًا إلى أن المعدل الطبيعي لها يجب ألا يتجاوز 150.

وأضاف أن تحليل الدهون الثلاثية غالبًا ما يُجرى بالتزامن مع تحليل الكوليسترول، موضحًا أن لكل منهما تأثيرات مختلفة على صحة الجسم.

وأشار أستاذ الحالات الحرجة إلى أن الكوليسترول يرتبط بشكل أكبر بالإصابة بتصلب الشرايين، بينما تكمن الخطورة الرئيسية لارتفاع الدهون الثلاثية بصورة شديدة في تأثيرها على البنكرياس.

وأكد أن الارتفاع الكبير في مستويات الدهون الثلاثية قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب حاد في البنكرياس، مشددًا على أهمية متابعة مستويات الدهون وإجراء الفحوصات اللازمة وفقا لتقييم الطبيب.