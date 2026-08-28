حسام موافي يحذر من التعامل مع الصداع عشوائيًا

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من التعامل مع الصداع باعتباره عرضًا بسيطًا يمكن علاجه دون تحديد السبب، مؤكدًا أن الصداع من أكثر الشكاوى التي يواجهها الأطباء، إلا أن أسبابه متعددة وقد تختلف من شخص إلى آخر.

وأوضح موافي، خلال برنامجه «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن الصداع قد ينتج عن عدد من الأسباب، بينها ارتفاع ضغط الدم، وأورام المخ، والالتهاب السحائي، فضلًا عن الحالة النفسية، ومشكلات الأسنان، أو التعرض لإصابة في الرأس.

وشدد أستاذ الحالات الحرجة على أن تشخيص الصداع لا يمكن أن يعتمد على التواصل الهاتفي فقط أو وصف دواء للمريض دون فحصه.

وأكد على ضرورة تقييم الحالة طبيًا للكشف عن السبب الحقيقي وراء الصداع وتحديد العلاج المناسب.