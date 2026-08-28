الكرملين: بوتين يلتقي الرئيس الصيني الإثنين المقبل

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعًا مع نظيره الصيني شي جين بينج، الاثنين المقبل، على هامش مشاركتهما في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقرر عقدها في العاصمة القرغيزية بشكيك، في لقاء يأتي في ظل تنامي التنسيق بين موسكو وبكين بشأن عدد من الملفات الدولية والإقليمية.

ويشارك بوتين وشي في أعمال القمة التي تستضيفها بشكيك خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2026، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الصينية، فيما تتضمن أجندة الرئيس الصيني لقاءات مع عدد من قادة الدول المشاركة ومناقشة قضايا التعاون والأمن والتطورات الدولية والإقليمية.

ومن المتوقع أن يبحث اللقاء الروسي الصيني سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب ملفات دولية ذات اهتمام مشترك، في مقدمتها التطورات الأمنية والسياسية، والتعاون الاقتصادي والتجاري، ومستجدات الأوضاع في مناطق التوتر.

ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه العلاقات الروسية الصينية تقاربًا متزايدًا، إذ تعتبر بكين أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لموسكو، بينما تعمل الدولتان على توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والاستثمار، بالتوازي مع تنسيق مواقفهما بشأن عدد من القضايا الدولية.

وكان بوتين قد أجرى زيارة رسمية إلى الصين في مايو الماضي، حيث عقد مباحثات مع شي جين بينج في بكين، وأكد الرئيسان آنذاك أهمية مواصلة تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين البلدين، وشهدا توقيع عدد من وثائق التعاون الثنائي.

وتكتسب القمة المرتقبة أهمية إضافية في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتزايد التوترات بين موسكو والغرب، إلى جانب التطورات المتسارعة في آسيا والشرق الأوسط.