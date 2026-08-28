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أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

أسعار البنزين والسولار
أسعار البنزين والسولار
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026، ويترقب اصحاب المركبات نتائج المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية.

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

وسط اهتمام متزايد من المواطنين وأصحاب السيارات وقطاعات النقل والأنشطة الاقتصادية، مع اقتراب موعد مراجعة أسعار الوقود من جانب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه التساؤلات حول أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، لم يصدر حتى اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026 أي قرار رسمي جديد بشأن تحريك أسعار الوقود، لتواصل محطات التموين العمل بالأسعار المعلنة حاليا.

أسعار البنزين والسولار اليوم

تستقر أسعار المنتجات البترولية المطبقة حاليا في السوق المحلية عند المستويات التالية:

بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.

بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.

بنزين 95: 24 جنيها للتر.

السولار: 20.50 جنيه للتر.

الكيروسين: 20.50 جنيه للتر.

غاز تموين السيارات: 13 جنيها للمتر المكعب.

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

وتحظى أسعار السولار باهتمام خاص من جانب الأسواق والمواطنين، نظرا لدوره الأساسي في تشغيل وسائل النقل والعديد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وهو ما يجعل أي تغيير في سعره ينعكس على تكاليف التشغيل والنقل.

أسعار أسطوانات البوتاجاز

وبالنسبة إلى أسطوانات البوتاجاز، يستقر السعر الرسمي للأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام عند 275 جنيها، بينما تبلغ أسطوانة البوتاجاز التجارية سعة 25 كيلوجراما نحو 550 جنيها.

وقد يختلف السعر الذي يدفعه المستهلك في بعض المناطق عن السعر الرسمي، في حال إضافة تكاليف أخرى مرتبطة بالنقل أو التوصيل.

لماذا تترقب الأسواق مراجعة أسعار الوقود؟

يرتبط ترقب المراجعة المقبلة بعدد من المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في تكلفة توفير المنتجات البترولية، وفي مقدمتها حركة أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلى جانب سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية والتكاليف المرتبطة بتوفير واستيراد المنتجات البترولية.

وتتابع لجنة التسعير التلقائي هذه المتغيرات عند مراجعة الأسعار وفقا للآلية المنظمة لتسعير المنتجات البترولية، بما يفسر حالة الاهتمام التي تشهدها الأسواق مع اقتراب موعد المراجعة.

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

هل تتغير أسعار البنزين والسولار؟

حتى الآن، لا يوجد قرار رسمي جديد بشأن تعديل أسعار البنزين أو السولار، وتظل الأسعار المعلنة هي الأسعار المطبقة في محطات الوقود.

وتبقى احتمالات استمرار الأسعار الحالية أو إجراء تعديل عليها مرتبطة بنتائج المراجعة المقبلة والبيانات الاقتصادية والتكاليف الفعلية التي تعتمد عليها الجهات المختصة في تحديد الأسعار.

وبذلك تظل أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026 مستقرة دون إعلان رسمي عن زيادة أو خفض جديد، في انتظار ما ستسفر عنه المراجعة المقبلة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
 

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