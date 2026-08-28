قبل بدء الدراسة.. أفضل مكونات اللانش بوكس لزيادة تركيز ونشاط الأطفال

كشفت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة والبكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، عن أهم المكونات التي يجب أن تتوافر في اللانش بوكس الخاص بالأطفال، مؤكدة ضرورة أن تكون الوجبة متوازنة وتحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل للحفاظ على نشاطه وتركيزه طوال اليوم الدراسي.

وأضافت نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن أول خطوة هي معرفة الأطعمة التي يحبها الطفل، ثم العمل على تحقيق التوازن بينها وبين احتياجاته الغذائية.

وأوضحت أن اللانش بوكس يمكن أن يحتوي على مصادر البروتين مثل البيض والجبن والزبادي، إلى جانب الفول والتونة والحمص، مع الخضروات والفواكه المتنوعة، والمكسرات والفواكه المجففة، مشيرة إلى أهمية اختيار الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

وأكدت نهلة عبدالوهاب، أن البروتين يساعد الطفل على الشعور بالشبع وبناء العضلات، كما يفضل تناوله مع النشويات المعقدة، لافتة إلى أهمية التنوع في الأطعمة وألوانها حتى يقبل الطفل على تناول وجبته.

وشددت على ضرورة حصول الطفل على كمية كافية من المياه، خاصة خلال فصل الصيف، مع تقليل الحلويات والشيبسي والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة، لأنها قد تسبب ارتفاعا سريعا في مستوى السكر والطاقة يتبعه شعور بالخمول.

ونصحت بأن تكون كمية الطعام مناسبة ومتوسطة، محذرة من وضع أطعمة سريعة التلف في اللانش بوكس إذا لم تتوافر وسيلة مناسبة لحفظها مبردة داخل المدرسة.

كما شددت على اختيار لانش بوكس مصنوع من خامات آمنة وصالحة للاستخدام، وتنظيفه جيدا والتخلص من بقايا الطعام، لتجنب نمو البكتيريا وحدوث مشكلات صحية للطفل.

