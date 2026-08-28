جامعة القاهرة تعلن مشاركة 8 طلاب من طب قصر العيني في مدرسة صيفية دولية بجامعة جرايفسفالد الألمانية

أعلنت جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة عن مشاركة 8 طلاب من كلية طب قصر العيني من الفرق الدراسية الثالثة والرابعة والخامسة في فعاليات المدرسة الصيفية المتخصصة التي استضافتها جامعة غرايفسفالد الألمانية، والتي اختتمت فعالياتها يوم 26 أغسطس 2026، وذلك في مجال جراحة المخ والأعصاب، إلى جانب برنامج للتبادل الأكاديمي والثقافي.

وذلك في إطار استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز تدويل التعليم، وتوسيع نطاق الشراكات والتعاون الأكاديمي الدولي، وإتاحة فرص تعليمية وتدريبية متميزة لطلابها في المؤسسات والجامعات الدولية، بما يسهم في تطوير قدراتهم العلمية والعملية.

وقد تضمنت قائمة الطلاب المشاركين كلاً من: الطالب أحمد حاتم بالفرقة الرابعة، والطالب أحمد حسام بالفرقة الخامسة، والطالبة ملك أشرف بالفرقة الثالثة، والطالبة مريم أمير بالفرقة الرابعة، والطالبة روان هاني بالفرقة الخامسة، والطالبة رغد حسام الفرقة الخامسة، والطالب محمد منصور بالفرقة الرابعة، والطالب ويوسف مصطفى بالفرقة الثالثة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا تدويل التعليم وتعزيز الانفتاح الأكاديمي على الجامعات والمؤسسات التعليمية العالمية باعتباره أحد المسارات المهمة لتطوير العملية التعليمية وتأهيل الطلاب لمتطلبات المستقبل وسوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن إتاحة الفرص الدولية أمام الطلاب لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل تستهدف أيضًا منحهم تجارب متكاملة تجمع بين المعرفة والتدريب العملي والتفاعل مع الخبرات الدولية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن مشاركة طلاب طب قصر العيني في المدرسة الصيفية بجامعة غرايفسفالد تمثل نموذجًا لما تستهدفه الجامعة من تحويل علاقاتها وشراكاتها الدولية إلى فرص حقيقية يستفيد منها الطلاب، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين وإتاحة مزيد من فرص التدريب والتبادل الأكاديمي الدولي أمامهم، بما يعزز قدراتهم ويؤهلهم للمنافسة والتميز في مختلف المحافل الدولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن تدويل التعليم الطبي يمثل أحد المحاور المهمة في استراتيجية الكلية لتطوير العملية التعليمية، موضحًا أن الكلية تستهدف إعداد طبيب لا يمتلك المعرفة الأكاديمية فقط، وإنما يجمع بين الخبرة العملية والمهارات السريرية والوعي العالمي والقدرة على التعلم والتواصل والعمل في بيئات علمية وثقافية متنوعة.

وأشار عميد كلية طب قصر العيني، إلى أن إتاحة مثل هذه التجارب الدولية تمثل استثمارًا حقيقيًا في الطلاب، لما توفره من فرصة للاطلاع على أحدث النظم والممارسات الطبية، والاحتكاك المباشر بالخبرات العالمية، وصقل المهارات العلمية والعملية، مؤكدًا استمرار الكلية في دعم الشراكات والمبادرات الدولية التي تجمع بين التميز الأكاديمي والتدريب العملي والتبادل الثقافي.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة حنان مبارك، وكيلة كلية طب قصر العيني لشئون التعليم والطلاب، أن إتاحة فرص التدريب والتبادل الأكاديمي الدولي تمثل عنصرًا مهمًا في تطوير تجربة الطالب التعليمية، مشيرًة إلى حرص الكلية على توفير بيئات تعليمية متنوعة تتيح للطلاب توسيع مداركهم العلمية والتعرف على أساليب التدريب والممارسات الطبية في المؤسسات الدولية بما يدعم إعدادهم العلمي والمهني ويعزز جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل.

فيما أشار الدكتور حازم عبد البديع، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني، إلى أن المدرسة الصيفية تمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون الأكاديمي الدولي، لما تتيحه من فرص لطلاب الكلية للاطلاع على الممارسات الجراحية المتقدمة ومعايير الرعاية الصحية الدولية، بما يسهم في صقل مهاراتهم العلمية والسريرية وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجال التخصص.

وأوضح الدكتور إيهاب الرفاعي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب ومقرر مكتب الذكاء الاصطناعي بكلية طب قصر العيني، أن البرنامج يمثل تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين التدريب السريري والأكاديمي والانفتاح على بيئات علمية وثقافية مختلفة، بما يثري شخصية الطالب ويعزز قدرته على التعلم والتواصل والعمل في بيئات دولية متعددة الثقافات.

جدير بالذكر، أن عملية اختيار الطلاب للمشاركة في البرنامج قد شهدت منافسة كبيرة، حيث تقدم نحو 500 طالب وطالبة من الفرق الثالثة والرابعة والخامسة، وقدم المتقدمون عروضًا علمية جرى تقييمها تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد زهدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، وأسفرت المرحلة الأولى عن اختيار 50 طالبًا، قبل استكمال مراحل التقييم لاختيار 8 طلاب لتمثيل كلية طب قصر العيني وجامعة القاهرة في هذه التجربة الدولية.

وتضمن البرنامج، تدريبًا مكثفًا داخل قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة غرايفسفالد، أتاح للطلاب التعرف على عدد من الممارسات الجراحية المتقدمة وأساليب التدريب والرعاية الصحية وفقًا للمعايير الدولية، والاستفادة من التفاعل المباشر مع الأساتذة والأطباء والمتدربين، إلى جانب المشاركة في أنشطة أكاديمية وثقافية متنوعة. كما تضمن البرنامج جولة بمدينة غرايفسفالد، تعرف خلالها الوفد الطلابي على تاريخ المدينة وتراثها، وتفاعل مع البيئة الثقافية والمجتمعية المحلية، بما عزز مفهوم التبادل الثقافي والانفتاح على المجتمعات المختلفة.

واختتمت فعاليات المدرسة الصيفية بحفل رسمي أُقيم بقسم علم التشريح، تم خلاله تكريم الطلاب ومنحهم شهادات الحضور، بحضور عدد من القامات الأكاديمية، من بينهم الأستاذ الدكتور هنري شرودر، والأستاذ الدكتور عمرو السمان، والأستاذ الدكتور إيهاب الرفاعي.