مصدر يوضح سر رفض الزمالك شكوى بيزيرا للفيفا حتى الآن

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب عدم تقدم إدارة النادي بشكوى رسمية ضد البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى الآن، رغم الأزمة القائمة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

الزمالك وشكوى بيزيرا للفيفا

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن الزمالك يتجنب في الوقت الحالي تقديم شكوى ضد خوان بيزيرا، خشية أن يستند اللاعب إلى هذه الخطوة باعتبارها إجراءً من جانب النادي لفسخ التعاقد، وهو ما قد يدفعه للمطالبة بالحصول على بطاقة دولية مؤقتة.

وأضاف المصدر أن نادي الزمالك مستمر في التعامل مع اللاعب وفقًا للوائح الداخلية، من خلال توقيع العقوبات المالية والخصم من مستحقاته بشكل يومي، بسبب عدم الالتزام بالتواجد مع الفريق.

وأوضح أن اللاعب يتم إخطاره بشكل مستمر بالعقوبات والخصومات التي يتم توقيعها عليه، مؤكدًا أن إدارة الزمالك تتابع الموقف وتتعامل معه وفق الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي.

متابعة معد الأهلي.. بيزيرا يثير الجدل داخل الزمالك قبل حسم مصيره

أثار خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حالة من الجدل، بعدما تابع ريناتو بوسكاريولي، المعد البدني بالنادي الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي لم يعد فيه اللاعب إلى القاهرة حتى الآن، رغم انطلاق فترة الإعداد للقلعة البيضاء في الأول من أغسطس الجاري.

وجاءت متابعة بيزيرا لمعد الأهلي بالتزامن مع تحركات إدارة الزمالك لإعادة اللاعب إلى مصر، من أجل عقد جلسة معه ومناقشة موقفه مع الفريق، وهو ما أثار تساؤلات حول مستقبل اللاعب، خاصة مع ارتباط اسمه خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى الأهلي، رغم عدم وجود تفكير داخل القلعة الحمراء في ضمه خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود أحمد مصطفى زيزو وطاهر محمد طاهر.