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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد توجيهات الرئيس .. 7 تسهيلات مرتقبة لسداد فواتير الكهرباء

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء
وفاء نور الدين

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تدرس عدد من الآليات التي من شأنها تيسير سداد المتأخرات المستحقة على المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل مع ملف فواتير الكهرباء، لتخفيف الأعباء عن المشتركين.

واوضح المصدر أن  من بين التصورات التي يتم دراسة  طرحها على وزير الكهرباء عقب عودته من روسيا  للنظر في آليات جدولة المديونيات، بما يسمح بإتاحة فترات سداد أطول للمواطنين غير القادرين على سداد المديونية دفعة واحدة، إلى جانب دراسة تخفيف قيمة القسط الشهري بما يتناسب مع قدرة المشترك على السداد.

وأوضح المصدر أن التسهيلات المحتملة قد تشمل كذلك دراسة تقليل  قيمة المقدم المطلوب عند جدولة المديونية، والذي كان يصل إلى 50٪من قيمة المديونية  بحيث لا يمثل عبئًا كبيرًا على المواطن، مع بحث إمكانية وضع آليات أكثر مرونة للمديونيات الكبيرة أو المتراكمة لفترات طويلة.

وأضاف المصدر أن من بين المقترحات  أيضًا ربط سداد المتأخرات بالفاتورة الشهرية الجديدة، بحيث يلتزم المشترك بسداد استهلاكه الجاري بالتزامن مع قسط محدد من المديونية القديمة، بما يمنع تراكم مديونية جديدة.

كما من الممكن تقليل الفائدة أو إلغائها 

وأشار المصدر إلى أن ملف المديونيات سيحتاج في الوقت نفسه إلى مراجعة دقيقة قبل جدولة المستحقات، خاصة في الحالات التي تكون فيها قيمة المديونية قد تراكمت نتيجة عدم انتظام تسجيل القراءات أو وجود فروق بين الاستهلاك الفعلي و المحتسب في الفواتير.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توجيه الرئيس السيسي لوزير الكهرباء بالإشراف المباشر والمدقق على فواتير الكهرباء، وتجنب التقدير الجزافي، مع تسهيل سداد المواطنين للمبالغ المتأخرة والنظر في آليات مناسبة لذلك.

وتملك شركات توزيع الكهرباء بالفعل آليات سابقة لجدولة المديونيات، حيث سبق أن أتاحت الوزارة للمشتركين غير القادرين على السداد دفعة واحدة إمكانية تقسيط المديونية وفق ضوابط محددة، ولكن لايتم تطبيقها بسهولة  وهو ما يجعل إعادة النظر في تطبيق هذه الآليات وتقديم تسهيلات أكبر  أحد السيناريوهات المطروحة في ضوء التوجيهات الجديدة.

بعد توجيهات الرئيس .. سيناريوهات تسهيل سداد المتأخرات 


1-إعادة تقسيط المديونية على فترة أطول 

2-خفض قيمة المقدم 

3-الغاء أو تخفيف قيمة القسط
4-تقسيط المتأخرات مع الفاتورة الجديدة 

5-اعادة فحص المديونية الناتجة عن خطأ أو تأخر في تسجيل قراءة العداد

6-آليات سداد مختلفة   للمديونيات الكبيرة 
7-تسوية المديونية إلكترونيا 

فهناك مقترح بأن يعرف المواطن  المديونية، وقيمة المقدم، وعدد الأقساط وقيمة القسط، ويقدم طلب الجدولة إلكترونيا  دون إجراءات معقدة.

ومن المنتظر أن تتضح خلال الفترة المقبلة الإجراءات التي ستعتمدها وزارة الكهرباء وشركات التوزيع، خاصة أن الرئيس وجه بموافاته تباعًا بما يتم اتخاذه من خطوات بشأن هذا الملف.

الكهرباء القابضة لكهرباء مصر السيسي فواتير الكهرباء

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