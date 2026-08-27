من المحكلة للشعرات النبوية .. ماذا يوجد بداخل غرفة مقتنيات الرسول بمسجد الحسين؟

خصصت الإعلامية رانيا هاشم، حلقة اليوم من برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، من داخل مسجد الحسين احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال أيمن منصور إمام مسجد الحسين، :" مسجد الحسين به غرفة تحتوي على بعض مقتنيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ".

وتابع أيمن منصور :" الغرفة بها صندوق به بعض شعرات سيدنا النبي والصندوق به أسطوانة بداخله شمعة مثبت الشعيرات في اعلاها ". مضيفا:" النبي محمد عندما كان يحلق شعره كان الصحابة يحتفظون بشعر النبي ".

وأكمل أيمن منصور :" الغرفة بها صندوق يحتوي على قطعة كتان من قميص الرسول صل الله عليه وسلم ".

وتابع أيمن منصور :" الغرفة تحتوي على صندوق به قطعة من عصا الرسول صلى الله عليه وسلم كما تحتوي الغرفة على مكحلة النبي محمد ".