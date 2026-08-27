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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من المحكلة للشعرات النبوية .. ماذا يوجد بداخل غرفة مقتنيات الرسول بمسجد الحسين؟

غرفة مقتنيات الرسول بالحسين
غرفة مقتنيات الرسول بالحسين
هاني حسين

خصصت الإعلامية رانيا هاشم، حلقة اليوم  من برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، من داخل مسجد الحسين احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال أيمن منصور إمام مسجد الحسين، :"   مسجد الحسين به غرفة تحتوي على بعض مقتنيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ".

وتابع أيمن منصور :"  الغرفة بها صندوق به بعض شعرات سيدنا النبي والصندوق به أسطوانة بداخله شمعة مثبت الشعيرات في اعلاها ".  مضيفا:" النبي محمد عندما كان يحلق شعره كان الصحابة يحتفظون بشعر النبي ".

وأكمل أيمن منصور :" الغرفة بها صندوق يحتوي على قطعة كتان من قميص الرسول صل الله عليه وسلم ".

وتابع أيمن منصور :" الغرفة تحتوي على صندوق به قطعة من عصا الرسول صلى الله عليه وسلم  كما تحتوي الغرفة على مكحلة النبي محمد ".  

رانيا هاشم اخبار التوك شو المولد النبي الحسين مسجد الحسين

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