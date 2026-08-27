قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم
بعد التجديد حتى 2030.. كم يحصل مروان عطية سنويًا من الأهلي؟
البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح.. ولا محادثات جارية مع إيران
ليلة زفاف لم تكتمل … وفاة عريس داخل قاعة أفراح في سوهاج
بشرى للشباب.. وحدات سكنية للإيجار تبدأ من 1500 جنيه.. وطرح جديد في أكتوبر
عبد اللطيف المر يحذر من البيض النيء واللبن غير المبستر للوقاية من السالمونيلا
حسام حسن: متمسك بدعم فلسطين.. وصلاح سيترك بصمة كبيرة مع طرابزون
حدادا على ضحايا الحرائق.. تبون يعلن الحداد 3 أيام في الجزائر
القومية لسلامة الغذاء تواصل حملاتها الرقابية على الأسواق بالإسماعيلية
السفير محمود علام لـ صدى البلد: زيارة الرئيس الصيني تفتح باب نقل وتوطين تكنولوجيا صناعات حيوية
قرار عاجل بالتوسع في تنظيم الرحلات المدرسية للمشروعات القومية بالعام الدراسي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
ريهام قدري

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أثار حالة من الغضب والقلق

 ويوثق الفيديو محاولة شخص انتحال صفة عامل توصيل طلبات، والدخول إلى إحدى الشقق بحجة تسليم طلب، قبل أن يحاول الاعتداء بالقوة على إحدى السيدات داخل المنزل حيث قام بخلع حذائه ووضع قدمه بمدخل الباب

وبحسب ما يظهر في الفيديو المتداول، فإن الشخص كان يحمل حقيبة توصيل تشبه حقائب عمال الدليفري، واستغل دخوله إلى الشقة في محاولة التعدي على إحدى السيدات، فيما تردد أنه طلب من شخص آخر الحضور سريعًا إلى المكان، في محاولة للاعتداء على أصحاب الشقة.

وأثار المقطع حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من خطورة السماح لأي شخص بالدخول إلى المنزل لمجرد ادعائه أنه عامل توصيل، خاصة مع تزايد الاعتماد على تطبيقات توصيل الطعام والطلبات المنزلية.

ولم يتسنَّ حتى الآن التحقق بشكل مستقل من مكان الواقعة أو هوية الشخص الظاهر في الفيديو، كما لم يتضح ما إذا كانت الأجهزة الأمنية قد اتخذت إجراءات بشأن الواقعة من عدمه. لذلك تظل التفاصيل المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيد التحقق، ولا يمكن الجزم بصحة جميع ما ورد بشأن الفيديو قبل صدور بيان رسمي.

وتعيد الواقعة المتداولة تسليط الضوء على أهمية التأكد من بيانات مندوب التوصيل عبر التطبيق، وعدم فتح الباب بشكل كامل أو السماح بدخول أي شخص غير معروف إلى المنزل. 

عامل توصيل طلبات الاعتداء بالقوة اقتحام منزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

فرج عامر

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

البرق يضرب برج مكة

مشهد مهيب.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة وسط أجواء ماطرة

مشغولات ذهبية

5554 جنيها.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

ترشيحاتنا

برنامج ChatGPT Work

حتقلب الموازين.. ChatGPT يطلق خدمة جديدة.. إليك كيفية استخدامها

هيونداي أيونيك 3 موديل 2027

سعر هيونداي أيونيك 3 موديل 2027 في السعودية | صور

سيارات كهربائية 2027 جديدة

سيارات كهربائية 2027 في السوق المصري

بالصور

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

فيديو

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد