قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أثار حالة من الغضب والقلق

ويوثق الفيديو محاولة شخص انتحال صفة عامل توصيل طلبات، والدخول إلى إحدى الشقق بحجة تسليم طلب، قبل أن يحاول الاعتداء بالقوة على إحدى السيدات داخل المنزل حيث قام بخلع حذائه ووضع قدمه بمدخل الباب

وبحسب ما يظهر في الفيديو المتداول، فإن الشخص كان يحمل حقيبة توصيل تشبه حقائب عمال الدليفري، واستغل دخوله إلى الشقة في محاولة التعدي على إحدى السيدات، فيما تردد أنه طلب من شخص آخر الحضور سريعًا إلى المكان، في محاولة للاعتداء على أصحاب الشقة.

وأثار المقطع حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من خطورة السماح لأي شخص بالدخول إلى المنزل لمجرد ادعائه أنه عامل توصيل، خاصة مع تزايد الاعتماد على تطبيقات توصيل الطعام والطلبات المنزلية.

ولم يتسنَّ حتى الآن التحقق بشكل مستقل من مكان الواقعة أو هوية الشخص الظاهر في الفيديو، كما لم يتضح ما إذا كانت الأجهزة الأمنية قد اتخذت إجراءات بشأن الواقعة من عدمه. لذلك تظل التفاصيل المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيد التحقق، ولا يمكن الجزم بصحة جميع ما ورد بشأن الفيديو قبل صدور بيان رسمي.

وتعيد الواقعة المتداولة تسليط الضوء على أهمية التأكد من بيانات مندوب التوصيل عبر التطبيق، وعدم فتح الباب بشكل كامل أو السماح بدخول أي شخص غير معروف إلى المنزل.