بسلاح أبيض.. نقاش يطعن زوجته عدة مرات بمنيا القمح

شهدت قرية قطيفة العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، واقعة مؤسفة، بعدما أقدم نقاش يبلغ من العمر 41 عاما على طعن زوجته عدة طعنات نافذة بسلاح أبيض، إثر خلافات أسرية ورفضها العودة معه إلى منزل الزوجية، قبل أن يتم إنقاذها من الموت.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مستشفى منيا القمح المركزي، يفيد بوصول ربة منزل في العقد الرابع من عمرها، مصابة بعدة طعنات نافذة بالظهر من الناحية اليمنى، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها وإنقاذ حياتها.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، وأن خلافات أسرية نشبت بينهما، تركت على إثرها الزوجة منزل الزوجية وأقامت لدى أسرتها.

واضافت التحريات أن الزوج توجه إلى منزل أسرة زوجته بقرية قطيفة العزيزية، في محاولة لإعادتها إلى منزل الزوجية، إلا أنها رفضت العودة، ومع إصرارها على موقفها، استشاط الزوج غضبا، والتقط سلاحا أبيض وسدد لها عدة طعنات، أصابتها في منطقة الظهر، وكادت تودي بحياتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل إلى النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة الشروع في قتل زوجته، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.