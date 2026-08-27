وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

تشهد حالة الطقس في مصر خلال الأيام الحالية استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، وسط تساؤلات متزايدة من المواطنين حول موعد انتهاء الموجة الحارة وتحسن الأجواء.

وبحسب توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة تبدأ في التراجع تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مع تحسن ملحوظ في حالة الطقس اعتبارًا من يوم السبت، بينما يُتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا أكبر في درجات الحرارة يصل إلى نحو 8 درجات مئوية بحلول منتصف شهر سبتمبر المقبل.

حالة الطقس اليوم الخميس 27 أغسطس 2026

يسود اليوم الخميس طقس مائل للحرارة ورطب خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة ورطب خلال النهار على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى نحو 38 درجة مئوية، بينما ترتفع درجة الحرارة المحسوسة لتصل إلى 40 درجة، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة في الجو.

وتستمر الأجواء شديدة الحرارة على مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع طقس أكثر حرارة على جنوب البلاد.

موعد تحسن الطقس وانخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بدء تحسن حالة الطقس تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الجمعة 28 أغسطس.

ويزداد الشعور بتحسن الأجواء بداية من يوم السبت 29 أغسطس، بالتزامن مع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء، خاصة خلال ساعات المساء وعلى المناطق المكشوفة.

ومن المتوقع أن يستمر التحسن التدريجي خلال الفترة التالية، وصولًا إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع اقتراب منتصف شهر سبتمبر.

الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، فإن الانخفاض الأكبر في درجات الحرارة قد يصل إلى 8 درجات مئوية اعتبارًا من منتصف سبتمبر المقبل، بالتزامن مع تراجع تأثير منخفض الهند الموسمي الذي يرتبط بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف.

ويمثل هذا التراجع في درجات الحرارة بداية تدريجية للخروج من أجواء الصيف شديدة الحرارة، مع استمرار بعض الارتفاعات المؤقتة التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة.

شبورة مائية وتحذير لقائدي السيارات

وحذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وناشدت التوقعات قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح، والالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات، خاصة في المناطق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية.

نشاط الرياح يخفف الإحساس بالحرارة

تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، ومن المتوقع أن يساعد ذلك على تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء، خصوصًا في المناطق المكشوفة.

كما تشهد بعض سواحل البحر المتوسط اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، مع ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المختصة والصيادين والعاملين في الأنشطة البحرية.

هل انتهت الموجات الحارة؟

رغم بدء الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، فإن ذلك لا يعني انتهاء الأجواء الصيفية الحارة بشكل كامل، إذ من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة على فترات خلال نهاية أغسطس وبداية سبتمبر.

لكن المؤشرات الجوية تشير إلى أن حدة الحرارة ستبدأ في التراجع تدريجيًا، على أن يكون التحسن الأكبر مع اقتراب منتصف سبتمبر، عندما تتراجع درجات الحرارة بقيم قد تصل إلى 8 درجات مئوية مقارنة بمستويات الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد حاليًا.

وبذلك، يستعد المصريون خلال الفترة المقبلة لانكسار تدريجي للموجات الحارة، مع استمرار متابعة نشرات هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة تطورات درجات الحرارة وحالة الطقس يومًا بيوم.

ومن جانبها، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر تتأثر حاليًا بالموجة الحارة الرابعة منذ بداية فصل الصيف، موضحة أنها أقل حدة من الموجات السابقة، لكن درجات الحرارة ما زالت أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو 4 إلى 5 درجات، مع ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت غانم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 38 درجة، بينما تصل المحسوسة إلى 40 و41 درجة، في حين ترتفع درجات الحرارة في الصعيد إلى 44 درجة وقد تصل المحسوسة إلى 45 درجة، وأوضحت أن الموجة الحارة تبدأ في الانكسار اعتبارًا من السبت، لتتراجع العظمى بالقاهرة إلى 34 و35 درجة، مع تحسن الأجواء تدريجيًا خلال بداية سبتمبر.

وحذرت من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، اعتبارًا من مساء الجمعة وحتى الأحد، مع ارتفاع الأمواج إلى 3 و4 أمتار، مطالبة المصطافين بتوخي الحذر والالتزام بتعليمات الجهات المعنية.