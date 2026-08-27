48 ساعة ساخنة| حالة الطقس اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، الخميس، وغدا، الجمعة، حيث نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة مع زيادة نسبة الرطوبة التي تزيد الشعور بالحرارة، لنشهد 48 ساعة ساخنة قبل بدء انكسار الموجة الحارة المتوقع الأسبوع المقبل.







حالة الطقس اليوم الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الخميس 27 أغسطس 2026، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الأجواء.

وأوضحت الأرصاد أن الطقس يكون مائلا للحرارة ورطبا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة ورطب نهارا على أغلب الأنحاء، وحار ورطب على السواحل الشمالية، في حين تميل الأجواء للحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل.

موعد انكسار الموجة الحارة

ومن المتوقع أن تستمر الأجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، مع بداية انخفاض تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من السبت المقبل وفقا للتوقعات المعلنة.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 38 درجة، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 40 درجة، في حين تسجل منطقة الوجه البحري 37 درجة للعظمى و39 درجة للمحسوسة.

أما السواحل الشمالية الغربية، فتسجل 32 درجة للعظمى و36 درجة للمحسوسة، بينما تصل العظمى على السواحل الشمالية الشرقية إلى 34 درجة والمحسوسة إلى 38 درجة.

حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً بظواهر حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 27 أغسطس حتى الاثنين 31 أغسطس 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب ليلاً.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحاً (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

ارتفاع نسبة الرطوبة

كما أشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية، مع نشاط للرياح أحياناً مساءً على أغلب الأنحاء مما يعمل على تلطيف الأجواء على بعض المناطق المكشوفة.

استمرار الموجة الحارة

كما كشفت منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم، في مداخلة هاتفية على قناة “الأولى الفضائية”: "البلاد تتأثر بموجة حارة ودرجات الحرارة أقل من موجات الحر السابقة، ودرجة الحرارة في القاهرة 38 درجة مئوية".

تحسن حالة الطقس بداية سبتمبر

وأضافت أن درجات الحرارة على القاهرة اليوم، الخميس، 38 درجة مئوية، ويزداد الإحساس بدرجة الحرارة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وتابعت: "درجات الحرارة في الصعيد تصل لـ 44 درجة مئوية، والموجة الحارة تنكسر يوم السبت المقبل، ونعود لمعدلات طبيعية تصل لـ 34 درجة مئوية".

وأوضحت أنه مع بداية شهر سبتمبر سوف تنخفض حدة الموجات الحارة.

