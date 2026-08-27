كانوا هيموتوه.. كواليس القبض على المتهمين بسحل لص في المهندسين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 5 أشخاص من المتورطين في واقعة تقييد شخص وتصويره أمام أحد المستشفيات بالمهندسين، فيما تكثف القوات جهودها لضبط باقي المتورطين وكشف ملابسات الواقعة كاملة.



تفاصيل الواقعة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق واقعة الاعتداء، ظهر خلالها الشخص مرتديا ملابس داخلية من أسفل فقط، بينما بدا الجزء العلوي من جسده عاريا، وسط تجمع عدد من الأهالي.

وأظهرت المقاطع المتداولة، بحسب ما ظهر فيها، تقييد المتهم بالحبال من يديه وقدميه، بينما اعتدى عليه عدد من الأشخاص، وسط حالة من التوتر والاشتباك.

جهود أمنية لضبط المتورطين

بإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد ملابسات الواقعة وضبط عدد من المتورطين، فيما تتواصل الجهود الأمنية لتحديد وضبط باقي المشاركين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.