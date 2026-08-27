الأرصاد: طقس شديد الحرارة اليوم.. وانخفاض متوقع السبت

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤ والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم، الخميس، ارتفاعًا في درجات الحرارة، ليسجل متوسط الحرارة على القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، بينما تصل المحسوسة إلى 40 و41 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، وتصل درجات الحرارة في جنوب الصعيد إلى 43 و44 درجة.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر الفضائية المصرية، أن البلاد تشهد شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية، مع نشاط للرياح بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت أن الأجواء ستظل شديدة الحرارة والرطوبة خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض في درجات الحرارة يبدأ من السبت، لتعود إلى المعدلات الصيفية المعتادة، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 34 و35 درجة، مع فرص لسقوط أمطار على بعض مناطق شمال البلاد.

وحذرت من اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط بدءًا من مساء الجمعة، مع ارتفاع الأمواج.

ودعت إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من تناول السوائل ومتابعة النشرات الجوية.