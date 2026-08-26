أغلى سيارة سيدان صينية بسعر مليون دولار تقتحم الأسواق

تستعد شركة “هونجتشي” العلامة الصينية الفاخرة المعتمدة لدى الدبلوماسيين وكبار المسئولين، لدخول السوق الأسترالي في النصف الأول من عام 2027، عبر طرح 3 طرازات من سيارات الـ SUV.

وتدرس الشركة إمكانية تقديم طرازها الفاخر (Guoli) الذي يعتلي قمة تشكيلة العلامة بسعر يصل في الصين إلى 1.5 مليون دولار أسترالي، ما يعادل نحو 1.07 مليون دولار أمريكي.

تشكيلة سيارات الـ SUV الهجينة والكهربائية

تضم التشكيلة الأولى المقرر تقديمها في السوق الأسترالي طراز E-HS9 الكهربائي بالكامل الذي يتسع لـ 7 مقاعد ويبلغ طوله 5.2 متر، والمجهز بمحركات كهربائية ونظام دفع كلي للمنافسة في فئة الحجم الكبير.

كما تشمل القائمة طراز EHS5 وهو سيارة SUV كهربائية متوسطة الحجم تعتمد على تصميم عصري ومقصورة رقمية.

وتكتمل المجموعة بطراز 3 أصغر حجمًا يعمل بنظام مدى القيادة الممتد (EREV)، حيث يعتمد على محرك بنزين لشحن البطارية وتغذية المحرك الكهربائي لتوفير مسافات قيادة أطول.

السيدان الفاخرة Guoli والمنافسة العالمية

تعتبر سيدان (Guoli) الطراز الأغلى في أسطول الشركات الصينية، حيث تعتمد على تصميم كلاسيكي ومحرك V8 مجهز بشاحن توربيني مزدوج.

وتستهدف هونغتشي من خلال هذا التوسع في أسواق عجلة القيادة على اليمين منافسة العلامات الفاخرة مثل "دينزا" و"زيكر"، بالإضافة إلى منافسة الطرازات الفاخرة العالمية كسيارات رولز رويس فانتوم.