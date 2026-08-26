الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التي نص عليها القرار، وذلك خلال شهر سبتمبر من عام 2026.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 الصادر بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جلوبال" في مصر لاستضافة فرع لجامعة "هيرتفوردشاير" داخل جمهورية مصر العربية.

وتضمن التعديل إضافة برنامج جديد بفرع جامعة "هيرتفورد شاير" بكلية الفنون الابتكارية وهو: ماجستير تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين باللغات الأخرى، هذا إلى جانب إضافة 6 مسارات (شُعب) جديدة لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال، هي: (مسار عام – التكنولوجيا المالية- تحليل البيانات -التسويق الرقمي – الرعاية الصحية – إدارة المشاريع – اللوجستيات وإدارة سلاسل الإمداد).

تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 الصادر بشأن إنشاء مؤسسة باسم "الجامعات الأوروبية" لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي "لندن – ووسط لانكشاير" داخل جمهورية مصر العربية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 2024 بشأن الموافقة على قيام ذات المؤسسة باستضافة فرع لجامعة "إيست لندن" داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بإضافة وتعديل مسمى بعض البرامج بفرعي جامعتي "إيست لندن"، و"وسط لانكشاير".

وتضمنت التعديلات إضافة برامج جديدة، وتعديل مسمى برنامج بفرع جامعة "إيست لندن"، حيث تم إضافة برامج "التصميم الداخلي"، و"ماجستير صناعة الإعلام والاتصال"، و"ماجستير إدارة الأعمال الدولية للأزياء"، إلى جانب تعديل مسمى "برنامج الإعلام والاتصالات لمنح درجة بكالوريوس في الإعلام والاتصالات"، ليصبح "برنامج الإعلام الرقمي والاتصالات لمنح درجة بكالوريوس الآداب في الإعلام الرقمي والاتصالات BA".

كما تضمنت التعديلات إضافة برنامجين جديدين بفرع جامعة "وسط لانكشاير"، هما: الصيدلة، وطب الأسنان.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 الصادر بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية" في مصر لاستضافة فرع لجامعة "جزيرة الأمير إدوارد" داخل جمهورية مصر العربية.

وتضمن التعديل إضافة مسارات جديدة في عدد من الكليات، حيث تم إضافة بكالوريوس العلوم في هندسة التصميم المستدامة، إلى كلية هندسة التصميم المستدامة، وكذا برامج: علوم الحاسب، وعلوم الحاسب "التعليم التعاوني"، والتحليلات، والتحليلات "التعليم التعاوني"، إلى كلية العلوم (الرياضة وعلوم الحاسب).

كما تضمن التعديل أيضا إضافة برنامج إدارة الأعمال إلى كلية إدارة الأعمال، وكذا إضافة برامج: "الآداب في العلوم السياسية"، و"الآداب في علم الاقتصاد"، و" الآداب في الاتصال التطبيقي والقيادة والثقافة"، وذلك إلى كلية الآداب.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 الصادر بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية" لاستضافة فرع لجامعة "كوفنتري" داخل جمهورية مصر العربية.

وتضمن التعديل إضافة عدد من البرامج والتخصصات الجديدة بفرع جامعة "كوفنتري" داخل مصر، منها برامج هندسة البرمجيات، والمالية والاستثمار، والإعلان والتسويق الرقمي، والعلوم في علوم الكمبيوتر مع الذكاء الاصطناعي، والعلوم في برمجة ألعاب الكمبيوتر، والرسوم المتحركة، وهندسة السيارات، وهندسة أنظمة الحاسبات، وماجستير علوم البيانات والذكاء الحسابي، وماجستير العلوم في التكنولوجيا المالية، وماجستير إدارة التسويق الرقمي، وماجستير إدارة التصميم، وماجستير العلوم في علم النفس التنظيمي والأعمال، وماجستير علم النفس التطبيقي، وماجستير التحكم الآلي والروبوتات والأنظمة الذكية.

وجاءت الموافقات السابقة في إطار توجه الدولة نحو توفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الجمهورية مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين، حيث ستسهم هذه الموافقات في إضافة العديد من البرامج والتخصصات العلمية، تلبية لرغبات الطلاب في دراسة هذه التخصصات والبرامج، بما يؤهلهم لسوق العمل على المستويين المحلي والعالمي.

كما وافق مجلس الوزراء على مد مهلة تقديم طلبات توفيق الأوضاع للحالات الموجبة لفسخ العقود المحررة من قبل المحافظات، وكذا مختلف جهات الولاية الأخرى، لتسوية أوضاع (الأفراد / الشركات/ الجمعيات) الذين صدرت لهم تصرفات بالبيع للأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأخلوا بالالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليهم، وذلك لمدة 6 أشهر أخري، اعتباراً من 22/7/2026.

ووافق مجلس الوزراء على مشاركة صندوق التنمية الحضرية شركة "دلتا كابيتال للتطوير العقاري" في إقامة مشروع عمراني متكامل على "أرض المستعمرة" بمدينة المحلة الكبرى، وذلك بنظام الشراكة بنسبة من إيرادات المشروع.

ووافق مجلس الوزراء على قيام هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية، لتصميم وتجهيز وتشغيل قاعة عرض تفاعلي بهيئة المتحف بمساحة 250م2، ضمن الفراغات غير المستغلة والمخصصة للتوسعات المتحفية المستقبلية، بنظام الاستثمار المشترك القائم على تقاسم الإيرادات، وذلك دون تحمل الهيئة أية تكاليف استثمارية مباشرة.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الحرص على تعظيم العائد الاستثماري والاستغلال الأمثل لبعض المناطق المتاحة للاستثمار بالمواقع الأثرية والمتاحف، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بتلك المواقع لتحسين تجربة الزيارة.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح استحداث عدد من الأنشطة والخدمات المقدمة للجمهور من خلال مكتبة مصر العامة وفروعها، وذلك في إطار جهود تعميم الخدمات المكتبية المتطورة بمختلف أشكالها وأنواعها، وبما يسهم في زيادة نشر الوعي الثقافي والحضاري، وتيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري والمعرفي.

كما وافق مجلس الوزراء على التصريح للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالسير في إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات، للترخيص بالانتفاع بقطعة الأرض الكائنة بميناء جرجوب، والبالغ مساحتها نحو 200 ألف م2، بغرض استقبال وشحن وتفريغ وتصنيع الوحدات المعدنية المستخدمة في الأنشطة الصناعية المتطورة وإعادة تصديرها.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، واتساقا مع التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.



واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 28/7/2026 في شأن أوامر الاسناد لعدد من الشركات، لتنفيذ 26 مشروعا لوزارتي الإسكان والنقل، وكذا محافظة بورسعيد.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 28/7/2026 في شأن زيادة أوامر الاسناد لعدد من الشركات، لاستكمال تنفيذ 31 مشروعا لوزارات الإسكان والنقل والأوقاف.