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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل ساندويتش من بواقي الفراخ.. أفكار سريعة واقتصادية

شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
أسماء عبد الحفيظ

بواقي الفراخ من الأكلات التي يمكن تحويلها بسهولة إلى شاندوتشات شهية بطعم المطاعم بدلًا من إعادة تقديمها بالطريقة نفسها. 

طريقة عمل شاندوتشات من بواقي الفراخ بطعم المطاعم

وبإضافة صوص مميز وبعض الخضروات والجبنة، يمكن الحصول على وجبة سريعة ومشبعة بأقل تكلفة، للشيف رباب العمدة.

شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي

المكونات

  • كوبان من بواقي الفراخ المسلوقة أو المشوية، مقطعة شرائح.
  • 4 أرغفة خبز كايزر أو فينو.
  • 3 ملاعق كبيرة مايونيز.
  • ملعقة كبيرة كاتشب.
  • ملعقة صغيرة مستردة.
  • ملعقة صغيرة عصير ليمون.
  • رشة ثوم بودرة.
  • خس مقطع.
  • شرائح طماطم.
  • شرائح خيار مخلل.
  • شرائح جبنة.
  • ملعقة صغيرة زبدة أو زيت.

طريقة التحضير

  • قطعي بواقي الفراخ إلى قطع صغيرة أو شرائح، ثم ضعيها في مقلاة ساخنة مع ملعقة صغيرة من الزبدة أو الزيت.
  • قلبي الفراخ على نار متوسطة لمدة دقائق حتى تسخن جيدًا وتحصل على لون ذهبي خفيف، ويمكن إضافة رشة بابريكا وفلفل أسود لتعزيز النكهة.
  • في وعاء صغير، اخلطي المايونيز والكاتشب والمستردة وعصير الليمون والثوم البودرة للحصول على صوص كريمي بطعم قريب من صوصات المطاعم.
  • افتحي الخبز وادهنيه بطبقة من الصوص، ثم أضيفي الخس والطماطم والمخلل وقطع الفراخ، وضعي شريحة أو اثنتين من الجبنة.
  • سخني الشاندوتش في مقلاة أو جهاز التوست حتى يتحمص الخبز وتذوب الجبنة.

سر الطعم مثل المطاعم

شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
  • يمكنكِ إضافة ملعقة صغيرة من ماء المخلل إلى الصوص، لأنها تمنحه نكهة حامضة ومميزة، كما يمكن إضافة القليل من البابريكا المدخنة إذا كانت متوفرة.
  • وللحصول على شاندوتش مقرمش، ادهني الخبز من الخارج بطبقة خفيفة جدًا من الزبدة قبل تحميره.

أفكار أخرى لبواقي الفراخ

شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي

يمكن تغيير الوصفة في كل مرة بإضافة مكونات مختلفة، مثل:

  • فراخ بالجبنة: فراخ + موتزاريلا + صوص حار.
  • فراخ سبايسي: فراخ + مايونيز + شطة + كاتشب + مخلل.
  • فراخ بالثومية: فراخ + صوص ثومية + خس + مخلل.
  • فراخ باربكيو: فراخ + صوص باربكيو + جبنة شيدر + بصل.
  • فراخ بالبطاطس: فراخ + بطاطس مقلية + صوص الثومية داخل العيش.
بواقي الفراخ بواقي الفراخ بطعم المطاعم طريقة عمل شاندوتشات أفكار سريعة واقتصادية طريقة عمل شاندوتشات من بواقي الفراخ بطعم المطاعم

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طريقة عمل ساندويتش من بواقي الفراخ.. أفكار سريعة واقتصادية

شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي
شاندوتش الفراخ بالصوص الكريمي

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