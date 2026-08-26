حق الناس علينا.. الرئيس السيسي يوجّه الحكومة بمصارحة المواطنين بكشف حساب شامل

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة مصارحة المواطنين بكشف حساب شامل حول ما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية، مع عرض الإنجازات والتحديات التي واجهت الدولة بكل وضوح وشفافية.

وأكد الرئيس السيسي أهمية طرح مختلف المشروعات والملفات التي جرى العمل عليها، ومناقشة التحديات التي واجهت الدولة باستفاضة، بما يتيح للمواطنين الاطلاع بصورة واضحة على ما تحقق وما لا يزال قيد التنفيذ.

كما وجّه بمشاركة المفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات في مناقشة الملفات المختلفة، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، مع إتاحة المؤتمر أمام المواطنين المهتمين لمتابعة ما يتم طرحه ومناقشته.

وأشار الرئيس إلى إمكانية استمرار المناقشات لمدة أسبوع أو 10 أيام، بما يسمح بتناول مختلف الموضوعات والملفات بصورة متكاملة، مؤكدًا أن الحديث مع المواطنين يجب أن يتسم بالشفافية والمصداقية، سواء فيما يتعلق بالإنجازات التي تحققت أو التحديات التي لا تزال قائمة.

وشدد الرئيس السيسي على أن «هذا هو حق الناس علينا»، في تأكيد على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين ووضع الحقائق أمامهم بصورة واضحة.



