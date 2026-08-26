الرئيس السيسي يكرّم عددًا من علماء الأزهر والأوقاف خلال الاحتفال بالمولد النبوي

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كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف والنابهين بمنحهم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى تقديرا لجهودهم العلمية والمهنية.

جاء ذلك خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وضمت قائمة المكرمين من داخل مصر كلا من، فضيلة الشيخ عبد التواب عبد الحكيم قطب مبروك وكيل الأزهر الشريف الأسبق ، والدكتور سلامة جمعة علي داوود رئيس جامعة الأزهر الشريف السابق ، وفاروق عبد المنعم عيد سلام مدير إدارة الشئون القانونية الأسبق بوزارة الأوقاف.

كما كرم الرئيس السيسي: الدكتورة مروة ياسين محمد بسيوني المساعدة السابقة لوزير الأوقاف لشئون الواعظات أستاذ الإعلام والاتصال بكلية الإعلام جامعة بني سويف، والدكتورة آمال إسماعيل متولي عبده نموذج مصري ملهم للتعلم والإرادة، حيث ثابرت في وجه صعوبات الحياة والوعكات الصحية الشديدة حتى حصلت على درجة الدكتوراه من قسم علم الاجتماع بكلية الأداب جامعة المنصورة وهى في الثالثة والثمانين من العمر.

ومن خارج جمهورة مصر العربية، كرم الرئيس السيسي كلا من: فضيلة العلامة الجليل طلعت صفا أوغلي تاج الدين المفتي الأعلى في روسيا ورئيس النظارة الدينية لمسلمي الاتحاد الروسي ، وفضيلة الشيخ فيصل محمد أحمد العمودي عضو المجلس الأعلى لمسلمي كينيا.