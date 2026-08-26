تقرير أمريكي: اتفاق إيراني عماني مرتقب لإعادة فتح مضيق هرمز دون تدخل واشنطن

كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن اقتراب إيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، بما يسمح بإعادة فتح الممر المائي أمام السفن دون تدخل مباشر من الولايات المتحدة.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت قبل ثلاثة أسابيع، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن طهران ومسقط تقتربان من اتفاق قد يعيد حركة الملاحة إلى المضيق، لكن وفق ترتيبات جديدة تخضع بموجبها حركة السفن لنظام تنظيمي تشارك في إدارته إيران وعُمان.

وبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإن السفن الداخلة إلى الخليج عبر المضيق ستستخدم الطريق الشمالي القريب من الساحل الإيراني، بينما ستسلك السفن المغادرة للخليج الطريق الجنوبي القريب من الساحل العُماني.

ويأتي الحديث عن الاتفاق في وقت يمثل فيه مضيق هرمز محورًا رئيسيًا للتوتر بين إيران والولايات المتحدة، نظرًا لأهميته الكبيرة في حركة شحن النفط العالمية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران توصلت بالفعل إلى اتفاق مع عُمان بشأن الممرات الملاحية وتقاسم عائدات الشحن، لكنه شدد على أن فتح المضيق سيظل مرتبطًا بقبول الولايات المتحدة للشروط الإيرانية.