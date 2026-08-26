قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر: رسالة النبي أضاءت الوجود وأقامت حضارة الإنسان على العدل والحرية والمساواة
تركيا: حلّ قوات سوريا الديمقراطية يساهم في الوحدة السورية
تنسيق الدبلومات الفنية 2026.. موعد التسجيل وشروط دخول الهندسة والحاسبات والتجارة والزراعة
أصغر المتسابقين في دولة التلاوة 2.. الرئيس السيسي يتفاعل مع إنشاد الموهوب فياض أحمد فياض
وزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي مجموعة من الكتب
وزير الري بمؤتمر الأمم المتحدة: مصر من أكثر دول العالم التي تعاني ندرة المياه
احتفالية ذكرى المولد النبوي.. أسامة الأزهري: الرحمة مفتاح الدين وتطهير القلوب من الكراهية
كتاب «الشمائل النبوية المحمدية» هدية للرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي
الرئيس السيسي: القوات المسلحة على أتم الجاهزية للدفاع باقتدار عن مصر
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف
الرئيس السيسي يشارك في الاحتفال بذكرى المولد النبوي.. و 7 توجيهات عاجلة للحكومة
بعد تكريمه من الرئيس.. رئيس جامعة الأزهر السابق: وسام العلوم والفنون شرف لي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

علاج تضخم البروستاتا بالأكل.. أطعمة قد تساعد على تخفيف الأعراض وتحسين صحتها

علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل
أسماء عبد الحفيظ

تضخم البروستاتا الحميد من المشكلات الشائعة مع التقدم في العمر، وقد يسبب أعراضًا مزعجة مثل ضعف تدفق البول، وكثرة التبول، والاستيقاظ ليلًا لدخول الحمام، والشعور بعدم تفريغ المثانة بالكامل. 

علاج تضخم البروستاتا بالأكل

ورغم أن الأكل لا يستطيع علاج تضخم البروستاتا أو إعادة حجمها إلى طبيعته بمفرده، فإن اتباع نظام غذائي صحي قد يساعد في دعم صحة البروستاتا وتقليل بعض العوامل التي تزيد الأعراض.

أطعمة قد تكون مفيدة للبروستاتا، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. الطماطم

تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين، وهي من مضادات الأكسدة، وقد ارتبط تناول الأطعمة الغنية بها بدعم صحة البروستاتا. ويمكن الحصول عليها من الطماطم الطازجة أو المطهية ضمن نظام غذائي متوازن.

2. الخضروات الورقية

مثل السبانخ والجرجير والملوخية، وهي غنية بالفيتامينات والمعادن ومركبات نباتية مفيدة. وإدخال مجموعة متنوعة من الخضروات يوميًا أفضل من الاعتماد على نوع واحد.

3. الأسماك الدهنية

السلمون والسردين والماكريل تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، ويمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي مفيد لصحة القلب والجسم عمومًا.

4. المكسرات والبذور

يمكن تناول كميات معتدلة من المكسرات غير المملحة والبذور ضمن نظام غذائي صحي، إذ توفر الدهون غير المشبعة والمعادن والعناصر الغذائية المهمة.

5. الحبوب الكاملة والبقوليات

الشوفان والعدس والفاصوليا والحبوب الكاملة توفر الألياف، وتساعد على تحسين جودة النظام الغذائي والحفاظ على وزن صحي، وهو أمر مهم لصحة الرجل مع التقدم في العمر.

أطعمة ومشروبات قد تزيد أعراض تضخم البروستاتا

في بعض الرجال، قد يؤدي الإفراط في الكافيين الموجود في القهوة والشاي وبعض مشروبات الطاقة إلى زيادة الإلحاح وكثرة التبول.

كما قد يؤدي تناول كميات كبيرة من السوائل قبل النوم إلى زيادة الاستيقاظ ليلًا للتبول. لذلك يمكن توزيع شرب المياه على مدار اليوم وتقليل السوائل قبل النوم إذا كان ذلك مناسبًا.

وقد يلاحظ بعض الرجال أن الأطعمة الحارة أو بعض المشروبات تهيج أعراض المثانة، وهنا يمكن تقليلها وملاحظة مدى تأثيرها على الأعراض.

هل بذور اليقطين تعالج تضخم البروستاتا؟

تشتهر بذور اليقطين بأنها من الأطعمة المفيدة لصحة البروستاتا، لكنها ليست علاجًا مثبتًا لتضخم البروستاتا الحميد. ويمكن تناولها باعتدال ضمن النظام الغذائي، لكن لا ينبغي الاعتماد عليها بدل العلاج الطبي.

هل يمكن علاج تضخم البروستاتا نهائيًا بالأكل؟

لا. النظام الغذائي قد يساعد في الحفاظ على صحة عامة أفضل وربما يخفف بعض الأعراض لدى بعض الرجال، لكنه لا يُعتبر علاجًا لتضخم البروستاتا. ويعتمد العلاج على شدة الأعراض وحجم البروستاتا ووجود مشكلات أخرى في الجهاز البولي.

إذا كان هناك صعوبة شديدة في التبول، أو عدم القدرة على إخراج البول، أو وجود دم في البول، أو ألم شديد، فيجب الحصول على تقييم طبي سريع.

البروستاتا علاج تضخم البروستاتا بالأكل أطعمة قد تساعد على تخفيف الأعراض وتحسين صحة البروستاتا الطماطم الخضروات الورقية الأسماك الدهنية المكسرات والبذور الحبوب الكاملة والبقوليات علاج تضخم البروستاتا هل بذور اليقطين تعالج تضخم البروستاتا هل يمكن علاج تضخم البروستاتا نهائيًا بالأكل أطعمة ومشروبات قد تزيد أعراض تضخم البروستاتا الحمام ضعف تدفق البول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

بيزيرا

محمد صلاح: عقد بيزيرا فيه بنود «مقوية قلبه».. ومعتمد جمال اتظلم في الزمالك

اشتعال طائرة صغيرة

لحظة اشتعال طائرة صغيرة في الجو وسقوطها جنوب شرقي البرازيل | شاهد

ترشيحاتنا

التناوب ورئاسة إسرائيل على الطاولة.. ماذا سيفعل نتنياهو إذا خسر الانتخابات؟

التناوب ورئاسة إسرائيل على الطاولة.. ماذا يفعل نتنياهو إذا خسر الانتخابات؟

من الأردن إلى إيطاليا.. كيف تمد مصر جسور الطاقة إلى الخارج؟

من الأردن إلى إيطاليا.. كيف تمد مصر جسور الطاقة إلى الخارج؟

فاة طالبة بأزمة قلبية

تنبأت بموتها.. التفاصيل الكاملة لوفاة طالبة تمريض بالمنيا إثر أزمة قلبية مفاجئة

بالصور

علاج تضخم البروستاتا بالأكل.. أطعمة قد تساعد على تخفيف الأعراض وتحسين صحتها

علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل
علاج تضخم البروستاتا بالأكل

تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟

تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟
تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟
تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟

فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟

فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟
فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟
فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد