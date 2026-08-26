علاج تضخم البروستاتا بالأكل.. أطعمة قد تساعد على تخفيف الأعراض وتحسين صحتها

تضخم البروستاتا الحميد من المشكلات الشائعة مع التقدم في العمر، وقد يسبب أعراضًا مزعجة مثل ضعف تدفق البول، وكثرة التبول، والاستيقاظ ليلًا لدخول الحمام، والشعور بعدم تفريغ المثانة بالكامل.

علاج تضخم البروستاتا بالأكل

ورغم أن الأكل لا يستطيع علاج تضخم البروستاتا أو إعادة حجمها إلى طبيعته بمفرده، فإن اتباع نظام غذائي صحي قد يساعد في دعم صحة البروستاتا وتقليل بعض العوامل التي تزيد الأعراض.

أطعمة قد تكون مفيدة للبروستاتا، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. الطماطم

تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين، وهي من مضادات الأكسدة، وقد ارتبط تناول الأطعمة الغنية بها بدعم صحة البروستاتا. ويمكن الحصول عليها من الطماطم الطازجة أو المطهية ضمن نظام غذائي متوازن.

2. الخضروات الورقية

مثل السبانخ والجرجير والملوخية، وهي غنية بالفيتامينات والمعادن ومركبات نباتية مفيدة. وإدخال مجموعة متنوعة من الخضروات يوميًا أفضل من الاعتماد على نوع واحد.

3. الأسماك الدهنية

السلمون والسردين والماكريل تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، ويمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي مفيد لصحة القلب والجسم عمومًا.

4. المكسرات والبذور

يمكن تناول كميات معتدلة من المكسرات غير المملحة والبذور ضمن نظام غذائي صحي، إذ توفر الدهون غير المشبعة والمعادن والعناصر الغذائية المهمة.

5. الحبوب الكاملة والبقوليات

الشوفان والعدس والفاصوليا والحبوب الكاملة توفر الألياف، وتساعد على تحسين جودة النظام الغذائي والحفاظ على وزن صحي، وهو أمر مهم لصحة الرجل مع التقدم في العمر.

أطعمة ومشروبات قد تزيد أعراض تضخم البروستاتا

في بعض الرجال، قد يؤدي الإفراط في الكافيين الموجود في القهوة والشاي وبعض مشروبات الطاقة إلى زيادة الإلحاح وكثرة التبول.

كما قد يؤدي تناول كميات كبيرة من السوائل قبل النوم إلى زيادة الاستيقاظ ليلًا للتبول. لذلك يمكن توزيع شرب المياه على مدار اليوم وتقليل السوائل قبل النوم إذا كان ذلك مناسبًا.

وقد يلاحظ بعض الرجال أن الأطعمة الحارة أو بعض المشروبات تهيج أعراض المثانة، وهنا يمكن تقليلها وملاحظة مدى تأثيرها على الأعراض.

هل بذور اليقطين تعالج تضخم البروستاتا؟

تشتهر بذور اليقطين بأنها من الأطعمة المفيدة لصحة البروستاتا، لكنها ليست علاجًا مثبتًا لتضخم البروستاتا الحميد. ويمكن تناولها باعتدال ضمن النظام الغذائي، لكن لا ينبغي الاعتماد عليها بدل العلاج الطبي.

هل يمكن علاج تضخم البروستاتا نهائيًا بالأكل؟

لا. النظام الغذائي قد يساعد في الحفاظ على صحة عامة أفضل وربما يخفف بعض الأعراض لدى بعض الرجال، لكنه لا يُعتبر علاجًا لتضخم البروستاتا. ويعتمد العلاج على شدة الأعراض وحجم البروستاتا ووجود مشكلات أخرى في الجهاز البولي.

إذا كان هناك صعوبة شديدة في التبول، أو عدم القدرة على إخراج البول، أو وجود دم في البول، أو ألم شديد، فيجب الحصول على تقييم طبي سريع.