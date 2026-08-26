وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

استقبل المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مصطفى جبار سند، وزير الاتصالات بجمهورية العراق، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم جهود التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا لخدمة التنمية، وبناء الاقتصاد الرقمي في البلدين.

وذلك بحضور أحمد خفاجي، سفير مصر ببغداد، والدكتور قحطان الجنابي، سفير العراق في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وشهد اللقاء بحث آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين، والتي تشمل مجالات البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية، والخدمات البريدية، والابتكار وريادة الأعمال، والأمن السيبراني، والاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأقمار الصناعية.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اللقاء يعكس الزخم المتنامي في العلاقات المصرية العراقية، مشيرًا إلى حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع العراق في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات، بما يمهد لتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، تحقق مصالح البلدين وتدعم أهدافهما التنموية.

وأشار المهندس رأفت هندي إلى أن مصر تمتلك خبرات واسعة في مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي والتوسع في الخدمات الرقمية، لافتا إلى تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف نحو 60 مليون مواطن، بهدف توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة وتمكين المواطنين في القرى من الوصول إلى الخدمات الرقمية، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الجاري، موضحا أن هناك آفاقًا واعدة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في عدد من المجالات، من بينها البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أكد مصطفى جبار سند وزير الاتصالات بجمهورية العراق، أهمية تفعيل مذكرة التفاهم وتعظيم الاستفادة من المجالات التي تتضمنها، معربًا عن تطلعه إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التحول الرقمي، وتوفير الحلول الرقمية لمختلف القطاعات، ومد كابلات الألياف الضوئية، فضلًا عن إدارة وتشغيل مراكز البيانات، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لقطاع الاتصالات، لا سيما في ظل الاهتمام المتزايد بقضايا السيادة الرقمية.

وأوضح وزير الاتصالات العراقي أن العراق يشهد طفرة في تطوير البنية التحتية للاتصالات، من خلال التوسع في توصيل شبكات الألياف الضوئية إلى المنازل، والعمل على إنشاء مراكز بيانات وجذب الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في هذا المجال، بما يدعم جهود تطوير البنية التحتية الرقمية في العراق.

واتفق الوزيران على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بشأن المحافل والفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين البلدين على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع من وزارة الاتصالات العراقية، الدكتور علي ناصر الخويلدي، رئيس الجمعية العراقية لتقنية المعلومات والاتصالات، والدكتور عمار محمد نوري، مدير عام دائرة التخطيط بوزارة الاتصالات، وعلي ياسين، مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وعدد من قيادات الوزارة وسفارة العراق بالقاهرة.

ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى، والمهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والسفير خالد طه، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، وسماح عزيز، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وعدد من قيادات الوزارة.