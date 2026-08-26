ممنوع السباحة.. شواطئ العجمي ترفع الراية الحمراء وتحذّر المصطافين

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية رفع الراية الحمراء بجميع شواطئ القطاع الغربي، بما يعني منع السباحة نهائيًا، وذلك نظرًا لخطورة حالة البحر وحرصًا على سلامة المواطنين.

عدم النزول إلى مياه البحر نهائيًا

وشددت الإدارة على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات رجال الإنقاذ والمشرفين على الشواطئ، وعدم النزول إلى مياه البحر نهائيًا أثناء رفع الراية الحمراء، حفاظًا على سلامة وأرواح رواد الشواطئ.

كما ناشدت الإدارة المواطنين متابعة حالة البحر والرايات المرفوعة باستمرار، والالتزام بالتعليمات المنظمة للنزول إلى المياه، مؤكدًة أن الرايات تمثل مؤشرًا مهمًا لتحديد مدى ملاءمة حالة البحر للسباحة.

توضح الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن ألوان الرايات المرفوعة على الشواطئ تمثل مؤشرًا مهمًا لمدى أمان السباحة، حيث تشير الراية الخضراء إلى أن حالة البحر آمنة والسباحة مسموحة مع الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ، بينما تعني الراية الصفراء السماح بالسباحة مع ضرورة توخي الحذر نظرًا لوجود اضطراب أو مخاطر نسبية في البحر.

وتعنى الراية الحمراء منع السباحة نهائيًا بسبب خطورة حالة البحر، وارتفاع احتمالات تعرض الرواد للخطر.

وشددت الإدارة على ضرورة الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ والمشرفين على الشواطئ، ومتابعة لون الراية المرفوعة باستمرار، باعتبارها الوسيلة الأساسية للتعرف على مدى ملاءمة البحر للسباحة والحفاظ على سلامة المصطافين.