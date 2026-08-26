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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤسسة زاهي حواس تنظم محاضرة «مصر في عيون المصريين القدماء» بقصر الأمير طاز

مؤسسة زاهي حواس
مؤسسة زاهي حواس
محمد الاسكندرانى

نظمت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، مساء أمس الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2026، محاضرة أثرية وفكرية متخصصة بعنوان «مصر في عيون المصريين القدماء»، والتي ألقاها عالم الآثار المصرية الأستاذ الدكتور ميسرة عبد الله حسين، أستاذ الآثار والديانة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة، وذلك بمقر مركز إبداع «قصر الأمير طاز» بالقاهرة، وسط حضور جماهيري غفير من المهتمين بالحضارة المصرية والآثار.

وأكد علي أبو دشيش، مدير مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، أن تنظيم هذه الفعالية يمتد ضمن الاستراتيجية التنويرية التي تنتهجها المؤسسة لتعميق الوعي بالهوية الوطنية وفلسفة الفكر المصري القديم، مشيراً إلى أن فهم كيفية رؤية المصريين القدماء لأرضهم وعلاقتهم بالكون والآخر يُشكل ركيزة أساسية لاستيعاب حجم الإرث الحضاري الذي أهداه الأجداد للإنسانية جمعاء.

 

المفاهيم والبحوث الأثرية

وأوضح "أبو دشيش" أن المؤسسة حريصة على استضافة قامات أكاديمية رفيعة لنقل هذه المفاهيم والبحوث الأثرية للجمهور العام والشغوف بالتراث في أجواء ثقافية تليق بعظمة الحضارة المصرية.

شهدت المحاضرة تفاعلاً واسعاً واستعراضاً لأربعة محاور رئيسية تناولت الرؤية المصرية القديمة للوجود:
 الأصل الأسطوري للنشأة: تأملات المصريين القدماء وتصوراتهم الفلسفية عن النشأة الأولى والأساطير التي ارتبطت بتأسيس أرض مصر.
جغرافيا الأرض وعلاقتها بالعمران: قراءة أبعاد الأرض المصرية في نظر أصحابها، ورصد التناغم بين البيئة الطبيعية والعمران الحضري للتدليل على براعة التخطيط.
مصر والعالم المحيط: رؤية المصري القديم لطبيعة أرضه المقدسة مقارنة بالعوالم والجغرافيات المجاورة.
علاقة المصري بالآخر: تحليل طبيعة التفاعل الحضاري للمصريين مع الشعوب الأخرى، وكيف ينظر المصريون للآخر ونظرة العالم الخارجي لهم.

يُذكر أن الأستاذ الدكتور ميسرة عبد الله حسين يُعد قامة أكاديمية وثقافية رفيعة في مجال الآثار والديانة المصرية؛ حيث يشغل حالياً منصب أستاذ الآثار والديانة بكلية الآثار جامعة القاهرة، وعمل سابقاً نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

كما أنه عضو في المجلس الأعلى للثقافة، ونائب رئيس بعثة حفائر جامعة القاهرة العاملة بـ «تونا الجبل»، وله العديد من الأبحاث والمشاركات العلمية والدولية البارزة التي أثرت المكتبة الأثرية المصرية.

مؤسسة زاهي حواس زاهي حواس مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث حواس قصر الأمير طاز

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