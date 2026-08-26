أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

علق الإعلامي أمير هشام، على تمديد تعاقد اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي حتى ٢٠٣٠.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: "إمام عاشور أحرج ثلاثي الأهلي الآخرين المنوطين بالتجديد، وبالتحديد أبناء النادي".

وتابع: "بنسبة كبيرة هيجددوا في الآخر رغم بعض مطالبهم غير المنطقية بعيداً عن طموح الاحتراف وده حق مشروع للأمانة".

وأعلن النادي الأهلي تمديد تعاقده مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ليستمر ضمن صفوف القلعة الحمراء حتى عام 2030.

وعلّق إمام عاشور على تمديد تعاقده مع الأهلي عبر حسابه على انستجرام، وكتب: “الأهلي عندي بالحياة ده الغالي”.