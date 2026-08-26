إمام عاشور بعد تمديد عقده مع الأهلي: سعيد باستكمال مشواري مع أكبر نادٍ في أفريقيا

أعرب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء حتى عام 2030، مؤكدًا رغبته في مواصلة مسيرته مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

وقال إمام عاشور عقب تمديد عقده: «أنا سعيد جدًا باستمراري مع النادي الأهلي، وفخور بثقة النادي في إمكانياتي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الإدارة والجماهير خلال الفترة المقبلة».

وأضاف لاعب الأهلي: «الأهلي بالنسبة لي مكان كبير، وجمهوره دائمًا يمنحني الدافع لتقديم الأفضل، وأتمنى أن أواصل تحقيق البطولات وإسعاد جماهير النادي خلال السنوات القادمة».

وكان إمام عاشور قد عقد جلسة مع الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، تم خلالها الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بتمديد عقد اللاعب حتى عام 2030، بالتنسيق مع وائل جمعة، مدير الكرة.

ويواصل إمام عاشور مشواره مع الأهلي بعد ما أصبح أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق، حيث يسعى اللاعب إلى مواصلة حصد البطولات وتحقيق المزيد من الإنجازات مع القلعة الحمراء خلال السنوات المقبلة.

وأكد «عاشور» أن استمراره مع الأهلي يمثل مسئولية كبيرة، في ظل تطلعات الجماهير الدائمة للمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق، مشددًا على أنه سيواصل العمل من أجل تقديم أفضل ما لديه داخل الملعب.