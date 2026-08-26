تعرّف على تصنيف فرق دوري أبطال أوروبا 2026 /2027

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2026/27، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس 27 أغسطس، للكشف عن مواجهات مرحلة الدوري في البطولة القارية.

ويشارك في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 36 فريقًا، حيث حجز 29 ناديًا مقاعدهم مباشرة في مرحلة الدوري، بينما تحدد هوية المقاعد السبعة المتبقية من خلال الأدوار التمهيدية والتصفيات.

ويستمر العمل بالنظام الجديد للبطولة، الذي تم تطبيقه بداية من موسم 2024/2025، بعدما تم إلغاء نظام المجموعات التقليدي، ليحل محله نظام الدوري الموحد الذي يضم جميع الفرق المشاركة في جدول ترتيب واحد.

نظام قرعة دوري أبطال أوروبا

يتم تقسيم الفرق الـ36 المشاركة إلى 4 أوعية، وفقًا لتصنيف الأندية، على أن يخوض كل فريق 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين.

ويلعب كل فريق 4 مباريات على ملعبه، مقابل 4 مباريات خارج أرضه، مع مواجهة فريقين من كل وعاء من الأوعية الأربعة.

وبحسب قواعد القرعة، لا يمكن لأي فريق مواجهة ناديًا من نفس الاتحاد المحلي الذي ينتمي إليه، بينما يُسمح له بمواجهة فريقين من اتحاد محلي واحد.

تصنيف فرق دوري أبطال أوروبا 2026/2027

الوعاء الأول: بايرن ميونخ، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، ليفربول، إنتر ميلان، مانشستر سيتي، آرسنال، برشلونة، أتلتيكو مدريد.

الوعاء الثاني: بوروسيا دورتموند، روما، سبورتينج لشبونة، أستون فيلا، بورتو، مانشستر يونايتد، كلوب بروج، ريال بيتيس، آيندهوفن.

الوعاء الثالث: فينورد، ليل، نابولي، لايبزيج، فياريال، شاختار دونيتسك، جالطة سراي، بودو جليمت، فنربخشة أو ليون.

الوعاء الرابع: سلافيا براج، شتوتجارت، لانس، كومو، صباح، لاسك لينز، تسيليي أو سلوفان براتيسلافا، أيك أو ليفسكي صوفيا، فايكنج أو دينامو زغرب.

وتترقب الجماهير نتائج القرعة لمعرفة مواجهات الأندية الكبرى، خاصة مع إمكانية وقوع عدد من الفرق الأوروبية صاحبة التاريخ في مواجهات قوية خلال مرحلة الدوري، في ظل النظام الجديد للبطولة.