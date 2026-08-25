يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2026، بعد انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الثانية وإعلان نتائجها للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وسط اهتمام متزايد بمعرفة موعد بدء المرحلة الجديدة والحد الأدنى للتقديم والكليات والمعاهد التي ما زالت تتوافر بها أماكن شاغرة، إلى جانب موقف الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني.

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الموعد المتوقع والحد الأدنى والكليات المتاحة ورابط التسجيل

وتعد المرحلة الثالثة الفرصة الأخيرة أمام عدد من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد، وفقا للأماكن المتبقية وقواعد القبول التي يحددها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2026

لم يعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الموعد النهائي لبدء تنسيق المرحلة الثالثة 2026 حتى الآن.

ومن المنتظر تحديد موعد انطلاق المرحلة عقب الانتهاء من إجراءات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية وإعلان نتائج التحويلات، إلى جانب انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وإعلان نتائج الطلاب الناجحين وإتاحة بياناتهم أمام مكتب التنسيق.

ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة خلال الأيام الأخيرة من شهر أغسطس 2026، وفقا للجدول الزمني الذي تعلنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسميا.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 2026

يبدأ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من 50% لطلاب الشعب العلمية والأدبية، وفقا للقواعد المنظمة للقبول والأماكن المتاحة بالكليات والمعاهد.

وتضم المرحلة طلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة والشعبة الأدبية، إلى جانب الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني عقب إعلان نتائجهم وإدراج بياناتهم ضمن أعمال التنسيق.

من لهم حق تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2026؟

تشمل المرحلة الثالثة عددا من الفئات، أبرزها:

الطلاب الذين لم يتم ترشيحهم خلال المرحلتين الأولى والثانية.

الطلاب الذين تنطبق عليهم قواعد القبول بالمرحلة الثالثة.

الطلاب الناجحون في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بعد إعلان النتائج.

الطلاب الذين تتوافر لهم أماكن شاغرة وفقا لقواعد التوزيع والحدود الدنيا المعلنة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الموعد المتوقع والحد الأدنى والكليات المتاحة ورابط التسجيل

الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تتحدد الكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثالثة وفقا للأماكن التي يتبقى بها مقاعد بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية، كما تختلف القائمة بحسب شعبة الطالب ومجموعه وقواعد التوزيع الجغرافي.

ومن بين التخصصات التي قد تتوافر بها أماكن في المرحلة الثالثة:

كليات الآداب.

كليات التربية.

كليات التربية الرياضية.

كليات الزراعة.

كليات السياحة والفنادق.

كليات الحقوق.

كليات العلوم.

كليات الثروة السمكية والمصايد.

كليات التكنولوجيا.

كليات الحاسبات ونظم المعلومات.

المعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا.

وتظل هذه القائمة غير نهائية، حيث يتم تحديد الأماكن المتاحة بصورة رسمية عند فتح باب تسجيل الرغبات، لذلك يجب على الطلاب مراجعة قائمة الكليات والمعاهد التي تظهر لهم عبر موقع التنسيق وفقا لمجموعهم وشعبتهم.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2026

يمكن لطلاب المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

(https://tansik.digital.gov.eg/application.com)

ويحتاج الطالب إلى إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به حتى يتمكن من الدخول إلى صفحة تسجيل الرغبات واختيار الكليات والمعاهد المتاحة أمامه.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

عند فتح باب التسجيل، يمكن للطلاب تسجيل الرغبات من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

2. اختيار خدمة تسجيل رغبات المرحلة الثالثة.

3. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

4. تسجيل الرغبات وترتيبها وفقا للكليات والمعاهد المتاحة.

5. مراجعة ترتيب الرغبات والتأكد من صحتها.

6. الضغط على حفظ الرغبات.

7. الاحتفاظ بنسخة من استمارة تسجيل الرغبات بعد إتمام العملية.

موقف طلاب الدور الثاني من تنسيق المرحلة الثالثة

يدخل الطلاب الناجحون في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ضمن أعمال تنسيق المرحلة الثالثة، وذلك بعد إعلان نتائجهم وإرسال بيانات الناجحين إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

وبعد إتاحة البيانات، يستطيع الطلاب تسجيل رغباتهم وفقا للحد الأدنى المعلن والأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد التي تتناسب مع شعبهم ومجموعهم.

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الموعد المتوقع والحد الأدنى والكليات المتاحة ورابط التسجيل

تقليل الاغتراب بعد تنسيق المرحلة الثالثة 2026

ومن المقرر فتح باب تقليل الاغتراب عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، وفقا للقواعد التي يحددها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

وتتيح مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب تقديم طلبات التحويل بين الكليات في إطار القواعد المنظمة، على أن تتم جميع الإجراءات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق.

وبذلك يترقب طلاب الثانوية العامة الإعلان الرسمي عن موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2026، والذي يرتبط بانتهاء إجراءات المرحلة الثانية وتقليل الاغتراب وإعلان نتائج الدور الثاني، على أن يتم تحديد الحد الأدنى وقائمة الكليات والمعاهد المتاحة رسميا قبل بدء تسجيل الرغبات.