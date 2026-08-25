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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العمل ومحافظ الغربية يؤكدان أهمية التنسيق لدعم الصناعة وتوفير فرص لائقة للشباب

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، حسن رداد، وزير العمل، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل جولة الوزير بالمحافظة، والتي تتضمن عددًا من الفعاليات والزيارات الميدانية لمواقع العمل والإنتاج، وقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وتباحث الجانبان عددًا من ملفات العمل المشتركة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمحافظة، بما يدعم جهود التشغيل والتدريب، ويحافظ على حقوق العمال، ويوفر بيئة عمل آمنة ولائقة، بالتوازي مع دعم الاستثمار والصناعة وزيادة الإنتاج.
كما ناقش اللقاء أهمية مواصلة التعاون في توفير فرص العمل للشباب، والتوسع في برامج التدريب من أجل التشغيل، وتمكين المرأة المعيلة، ودمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل، وتقديم كل أشكال الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة العمالة غير المنتظمة، إلى جانب متابعة أوضاع العمال داخل المنشآت الصناعية، بما يسهم في تحقيق استقرار علاقات العمل ودعم مسيرة التنمية بمحافظة الغربية.

وأكد وزير العمل أن الوزارة حريصة على الحضور الميداني والتنسيق المستمر مع المحافظات، بما يضمن سرعة التعامل مع التحديات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن دعم الاستثمار وحماية حقوق العمال يمثلان ركيزتين متكاملتين لزيادة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
ومن جانبه، رحب محافظ الغربية بزيارة وزير العمل، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والوزارة لخدمة العمال وأصحاب الأعمال، ودعم قطاعي الصناعة والاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية التي تتمتع بها المحافظة، خاصة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

محافظ الغربية وزير العمل حسن رداد

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