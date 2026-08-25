رواتب تصل إلى 30 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل في 13 محافظة

تواصل وزارة العمل جهودها لتوفير فرص عمل جديدة للشباب والباحثين عن وظائف في مختلف المحافظات، من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص وطرح فرص متنوعة تناسب المؤهلات والخبرات والفئات العمرية المختلفة.

وأعلنت الوزارة عن توفير 1489 فرصة عمل جديدة في 13 محافظة، من خلال 41 شركة خاصة، برواتب وحوافز تختلف وفقا لطبيعة كل وظيفة وشروطها.

وتشمل الوظائف المعلنة مجالات النظافة والتوظيف والخدمات الفنية والضيافة، إلى جانب فرص جديدة في قطاع الغزل والنسيج، مع إتاحة التقديم وفقا للضوابط التي حددتها الوزارة والشركات المعلنة.

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أبرز وظائف وزارة العمل 2026

تتنوع فرص العمل المعلنة لتشمل عددا من الوظائف والتخصصات، ومن أبرزها:

15 مدير توظيف من أصحاب الخبرة في مجال النظافة، برواتب تبدأ من 15 ألف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه.

25 أخصائي توظيف، برواتب تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه.

400 عامل نظافة، برواتب تبدأ من 7 آلاف وتصل إلى 9 آلاف جنيه.

700 فني وعامل بوفيه، وتشمل الوظائف عمال بوفيه وسباكين ونجارين وفنيي تبريد وتكييف، برواتب تتراوح بين 8 آلاف و15 ألف جنيه.

وتتاح بعض هذه الوظائف للذكور والإناث، وتبدأ أعمار المتقدمين من 18 عاما وتصل إلى 50 عاما وفقا لطبيعة كل وظيفة، كما تتوفر بعض الوظائف لجميع المؤهلات، مع توفير السكن للمغتربين في عدد من فرص العمل.

وتتوزع أماكن العمل بين القاهرة والإسكندرية والعلمين وشرم الشيخ وعدد من مناطق الدلتا.

طريقة التقديم على وظائف وزارة العمل

أوضحت وزارة العمل أن الراغبين في التقديم يمكنهم التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو التوجه إلى مديريات العمل التابعة للوزارة في المحافظات.

كما يمكن التقديم من خلال التواصل المباشر مع الشركات المعلنة عن الوظائف، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل، وفقا للشروط والإجراءات المحددة لكل فرصة.

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وظائف الغزل والنسيج في المنوفية

وتتضمن فرص العمل المعلنة في قطاع الغزل والنسيج بمدينة السادات في محافظة المنوفية عددا من الوظائف، من بينها:

70 عامل إنتاج غزل.

150 عاملة حياكة.

30 مراقب جودة من الجنسين.

عاملان مقص دار.

ويشترط للمتقدمين الحصول على مؤهل متوسط أو شهادة إعدادية، وأن يتراوح السن بين 18 و35 عاما، بينما يصل الراتب المعلن إلى نحو 7 آلاف جنيه.

وظائف الغزل والنسيج في البحيرة

كما تتضمن فرص العمل المتاحة في محافظة البحيرة وظائف بإحدى شركات الغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار، وتشمل:

30 عامل أوفر.

30 عامل سنجر.

30 عامل أورلية.

30 عامل جوكر.

وتشترط الوظائف الحصول على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و40 عاما، مع إتاحة التقديم للذكور والإناث.

وتتراوح الرواتب في هذه الوظائف بين 7 آلاف و9 آلاف جنيه وفقا لطبيعة الوظيفة، ويكون مقر العمل بمدينة كفر الدوار.

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موعد وطريقة التقديم على وظائف الغزل والنسيج 2026

وأعلنت وزارة العمل أن التقديم على وظائف الغزل والنسيج متاح طوال شهر أغسطس 2026، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، ومديريات العمل بالمحافظات، أو التواصل المباشر مع الشركات المعلنة، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وتأتي هذه الوظائف ضمن جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص تشغيل حقيقية أمام الشباب والباحثين عن العمل، والتوسع في التعاون مع شركات القطاع الخاص، بما يتيح فرصا متنوعة تتناسب مع مختلف المؤهلات والتخصصات واحتياجات سوق العمل.