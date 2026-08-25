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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 102 مخالفة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بالقليوبية

حملات تموينية
حملات تموينية
إبراهيم الهواري

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والتجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية ومدير المديرية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية وحماية حقوق المواطنين.


وأسفرت الحملات، التي نُفذت اليوم الاثنين 24 أغسطس 2026، عن تحرير 102 مخالفة ومحضرًا، شملت 78 مخالفة بالمخابز البلدية و24 محضرًا بالأنشطة التموينية والتجارية.

ورصدت الحملات عددًا من المخالفات داخل المخابز البلدية، حيث تم تحرير 30 تقريرًا لنقص الوزن، و7 تقارير لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و16 تقريرًا لعدم نظافة المعجن وأدوات العجين.

كما تضمنت المخالفات تحرير 8 تقارير لعدم وجود أو تعليق قائمة التشغيل، و4 تقارير لعدم وجود سجل تفتيش أو زيارات، و5 تقارير لعدم إعطاء بون صرف، و6 تقارير للغلق دون إذن، إلى جانب تقرير للتوقف عن الإنتاج وتقرير آخر لعدم وجود ميزان.

وفي مجال الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية، حررت الحملات 24 محضرًا تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع دون فواتير، وحيازة سلع محظور تداولها، إلى جانب مخالفات بالمخابز السياحية والأفرنجية ومستودعات البوتاجاز والأنشطة التجارية.

وتمكنت حملة إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، بنطاق إدارة تموين بنها، من تحرير محضر جنح ضد المسؤول عن مخزن غير مرخص بناحية منية السباع، لحيازته 6000 عبوة مياه غازية مدون عليها بيانات قابلة للمحو بالمخالفة للقانون.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 براميل طحينة بإجمالي 600 كجم دون بيانات، بواقع 200 كجم للبرميل، بالإضافة إلى برميلين من الجلوكوز دون بيانات.

وفي مركز بنها، تم تحرير محضر جنح ضد المسؤول عن مستودع بوتاجاز كفر الحمام، لبيعه أسطوانة البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي بمبلغ 10 جنيهات.

وشملت المضبوطات كذلك 300 كجم سكر دون فواتير، و160 لتر زيت سيارات دون فواتير، و58 علبة سجائر صيني محظور تداولها، و9 كراتين مكرونة بإجمالي 180 كيسًا دون فواتير.

كما شملت الحملات المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من الالتزام بالقرارات والتعليمات التموينية وانتظام عمليات التداول والبيع.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن وصول السلع والخبز للمواطنين بالمواصفات والأوزان القانونية، ويسهم في ضبط الأسواق والحفاظ على استقرارها وحماية حقوق المواطنين.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية التموين بالقليوبية تموين القليوبية حملات رقابية

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