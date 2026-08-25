أصناف جديدة وتكنولوجيا حديثة.. ماذا تستهدف الشراكة الزراعية بين مصر والأرجنتين؟

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين مركز البحوث الزراعية والمعهد الوطني للتكنولوجيا الزراعية بجمهورية الأرجنتين، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوسيع آفاق التعاون الدولي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في دعم قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

ووقع على الاتفاقية الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية ممثلاً عن الجانب المصري، ونيكولاس برونزوفيت، رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للتكنولوجيا الزراعية ممثلاً عن الجانب الأرجنتيني، وذلك بحضور هولجر مارتنسن، سفير جمهورية الأرجنتين بالقاهرة، والدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز الشراكات البحثية مع القوى الزراعية المتقدمة عالمياً، ونقل أحدث التقنيات الزراعية وتطبيقها محلياً لمواجهة التحديات المناخية وضمان استدامة الإنتاج، مشيرا الى أن التعاون مع الجانب الأرجنتيني سيتركز في مجالات حيوية ذات أولوية، وفي مقدمتها استنباط أصناف عالية الإنتاجية متحملة للإجهادات البيئية والمناخية، وتطبيق تقنيات التكنولوجيا الحيوية الحديثة، إلى جانب تطوير أساليب الري وترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد في مراحل ما بعد الحصاد، بالإضافة إلى مجالات الاستزراع السمكي، والصحة النباتية والحيوانية، وتصنيع الأسمدة النيتروجينية.

وأشار فاروق إلى أهمية أن يشمل التعاون المشترك، تبادل الكوادر الفنية وطلاب الدراسات العليا، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وإقامة ورش العمل والندوات العلمية، مؤكدا على أهمية هذا التعاون الذي بعكس عمق العلاقات بين مصر والأرجنتين في المجالات البحثية والزراعية، ويفتح أفقاً جديداً لتبادل الخبرات وتطوير قدرات الباحثين في البلدين بما يخدم مصلحة القطاع الزراعي المحلي والإقليمي.